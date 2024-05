Vinicius le ‘cede’ el Balón de Oro a Kroos: «Para él, es su última temporada»

Vinicius Junior atendió a los medios de comunicación en el Open Media Day del Real Madrid a cinco días de la final de la Champions League que los blancos disputarán en Wembley el sábado 1 de junio contra el Borussia Dortmund. El brasileño, que es el máximo candidato a ganar el siguiente Balón de Oro, repasó varios temas de la actualidad madridista con motivo del día abierto a la prensa.

«Tenemos que hacer nuestro juego. Desde que Jude Bellingham ha llegado nos hemos entendido bien. Muy contento de que se haya unido a nosotros, está haciendo una gran temporada y ojalá pueda marcar un gol en la final», comenzó diciendo su deseo para la final, repetir el gol ganador que le enchufó al Liverpool en 2022. «Firmo ganar la final y la Copa América, y el Balón de Oro para Toni porque es su última temporada. El entiende que estemos tristes por su decisión», comentó además, deseándole el Balón de Oro para Toni Kroos como homenaje a una carrera exitosa.

«Es un premio muy bonito porque trabajas todos los años de tu vida para llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo, jugar contra los mejores y para este club tan grande. Tenemos que pensar en la final y luego veremos quién va a ganar el Balón de Oro», añadió sobre el mejor premio individual del mundo del fútbol. «Haré lo mismo de siempre. Estuvimos jugando a las cartas y hay que llevarlas otra vez», prosiguió sobre la final.

«El inicio fue muy complicado por las lesiones y por todo lo que pasé. Pero de lo malo hay que sacar lo bueno y la lesión me hizo mejor jugador porque tuve tiempo de entrenar y ver los partidos; tuve tiempo para mí. Fue una temporada complicada, pero preparé mi cabeza para el segundo tramo de la temporada, estar en mi mejor versión. Me he preparado bien y siento que estoy en mi mejor versión», comentó sobre sus sensaciones.

Vinicius se rinde a Kroos

«Decimos que hay que jugar por Toni porque es su último partido con nosotros. Es una persona mucho mejor del jugador que es. Ha sido importante para el club y para los jóvenes que hemos llegado. Le habíamos visto por la tele y poder ver todo lo que hace… se merece el homenaje del sábado y ahora tenemos que darle la Champions», siguió en referencia al centrocampista alemán, que vivió su último partido en el Santiago Bernabéu el pasado domingo.

Pero Vinicius siguió teniendo palabras de aprecio hacia el germano: «Toni nos facilita el trabajo para todos. Controla siempre el partido. Si le damos el balón nos va a sorprender, lo facilita todo. No solo para los delanteros, también para el entrenador».

Unas palabras que trasladó hacia su entrenador, Carlo Ancelotti: «Le agradezco el haberme cambiado de posición porque nunca me imaginé jugando por ahí. Al principio le decía que no quería jugar ahí, pero me ha convencido y me ha hecho un mejor jugador desde que llego aquí. Me tiene mucha confianza y yo en él para que me cambiase de posición».

«Era una posición nueva para mí y tuve que ver muchos vídeos de cómo juegan los centrales, que son más fuertes que yo. Está siendo una temporada muy bonita y he evolucionado en un año como nunca antes. He cambiado completamente mi manera de jugar y estoy muy contento con ello», resumió. «Me fijé en Karim (Benzema). Porque salía mucho del área y le miré como ídolo. Poder entrenar con él todos los días me enseñó bastante», concluyó Vinicius, recordando la figura del francés.