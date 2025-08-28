Al Real Madrid le espera un infierno: 6.430 kilómetros y «nada que ganar y muchísimo que perder»

El día del sorteo de la fase liga, antigua fase de grupos, de la Champions siempre es uno de los días más importantes del verano. El Real Madrid no puede decir que tuviese suerte. Y es que, los hombres de Xabi Alonso tendrán que recibir en el Santiago Bernabéu a Manchester City y Juventus y deberán visitar Anfield, donde espera el Liverpool, y Da Luz, tierra prometida para el madridismo, donde tendrán que jugar contra el Benfica. Pero la sensación en Valdebebas, donde estuvieron muy pendientes del sorteo, es que los madridistas han salido muy mal parados por tener que viajar a Almaty, donde les espera el desconocido Kairat Almaty.

«Lo tenemos en chino», bromeaban en el vestuario del Real Madrid tras conocer a su pintoresco rival. Y es que este equipo kazajo, donde nunca ha jugado el 15 veces campeón de Europa, vive en su día a día a 300 kilómetros de la frontera con China. Es decir, cuando los blancos lleguen a esta desconocida tierra, estarán más cerca, por ejemplo, de Tokio que de la capital española. Y es que esta debutante ciudad es la más oriental de Europa en jugar en la historia de la fase final de la Champions, superando a Astaná.

«Nos preocupa más este viaje que jugar contra los tres grandes que nos han tocado porque tenemos muy poco que ganar y mucho que perder», reflexionaban en el Real Madrid tras conocer su destino en la máxima competición continental. Sin duda alguna, este complejo viaje, en el que los blancos recorrerán en vuelo chárter 6.430 kilómetros en más de siete horas, era un destino a evitar. La fortuna, o el software, ha querido que así sea.

Para que los madridistas se hagan una idea de lo que les espera, Almaty está más lejos de Madrid que Nueva York. La distancia es muy notable. Además, los valientes aficionados blancos que se decidan a viajar a este encuentro deben saber que no hay vuelos directos, deberán hacer escala y no llegarán antes de 10 horas, en el mejor de los casos.

Pendientes del calendario

El Real Madrid tendrá que esperar hasta el sábado para saber cuándo juega este encuentro y cruzará los dedos para que sea lo antes posible, ya que cuanto más entre el invierno más frío hará en esta ciudad kazaja, donde en los meses más gélidos del año se pueden alcanzar hasta diez grados bajo cero.

Emerge el Kairat, uno de los clubes emblemáticos del país, que se ha clasificado por primera vez en su historia para la Champions. Los clubes kazajos compiten en Europa desde 2002, cuando la UEFA dio luz verde a la solicitud de integración.