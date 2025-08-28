Los jugadores del Kairat Almaty celebran por todo lo alto que se medirán al Real Madrid en la Champions

Los jugadores del Kairat Almaty celebraron por todo lo alto su cruce contra el Real Madrid en la fase liga de la Champions League. El modesto conjunto kazajo jugará por primera vez en la máxima competición continental y recibirá en su estadio al 15 veces campeón de Europa. Los jugadores del Kairat vivieron el sorteo todos juntos en el vestuario y lo celebraron a lo grande cuando vieron que el Real Madrid les visitará.

Una celebración única y para la historia. El Kairat Almaty disputará la Champions League por primera vez y recibirá en esta fase liga al Real Madrid. Los blancos viajarán a Kazajistán por primera vez en la historia en un viaje infernal de más de 11 horas.

No podía ser una celebración cualquiera. Los jugadores del Kairat vivieron delante del televisor un sorteo histórico de la Champions League para ellos. Una vez salieron los rivales del Real Madrid y vieron que los blancos se medirían a ellos, todos saltaron y gritaron de alegría. Una celebración por todo lo alto para un equipo modesto que vivirá un día mágico que falta todavía por conocer el horario.