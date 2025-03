El capitán de Turquía pide más minutos para Arda Güler en el Real Madrid: «Merece más»

Hakan Çalhanoglu reivindica a Arda Güler. Después de que Turquía derrotase a Hungría por 3-1 en la repesca de la Liga de las Naciones, el capitán de la selección otomana se guardó elogios hacia el jugador del Real Madrid, quien no pudo disputar el partido por una sanción. El jugador del Inter de Milán afirmó que el joven turco «merece más minutos» en Chamartín.

«No sé cuál es su situación en el Real Madrid, Por eso no quiero involucrarme demasiado en esta situación porque al final él sabe más, aunque por supuesto deseo y creo que merece jugar más minutos», confió Çalhanoglu en la zona mixta posterior al encuentro. Además, el turco no se paró ahí. El actual futbolista nerazzurri pidió incluso el fichaje de Arda en su equipo. «Arda es un jugador muy importante, es como un hermanito al que amo mucho. Me gustaría que se viniera a jugar con nosotros al Inter de Milán», zanjó el capitán.

Al final del Turquía-Hungría, el seleccionador del combinado otomano, Vincenzo Montella, ha guardado palabras cariñosas hacia su pupilo y ya le está esperando para el choque de vuelta ante los húngaros, en tierras hostiles. «Ha mejorado mucho en cuanto a actitud y carácter. Ha aprendido a luchar y luchar y está aquí con nosotros porque tiene un talento excepcional», zanjó.

La situación de Arda Güler en el Real Madrid

Arda Güler, el mediocampista turco de 20 años, ha tenido una participación limitada en el equipo de Carlo Ancelotti. Esta temporada, a pesar de haber jugado en 31 encuentros, solo ha sido titular en diez ocasiones, acumulando 1090 minutos de juego. Sin embargo, ha logrado aportar tres goles y cinco asistencias, demostrando destellos de su potencial.

Una situación que preocupa. Este mismo curso y en apenas seis partidos, Arda Güler disputó prácticamente la mitad del tiempo de juego que dispuso en el Real Madrid con la selección de Turquía. En total, el canterano del Fenerbahçe ha estado 528 minutos en el verde con el combinado turco.

El joven futbolista del Real Madrid interesa mucho en Europa. El Leipzig, en la Bundesliga, vería con buenos ojos su llegada según las informaciones del diario Bild. Este invierno, sin ir más lejos, el Sevilla pidió su cesión, aunque el Real Madrid siempre tuvo claro que no le iba a dejar salir. Diferente será lo que pase en verano, donde si sigue Ancelotti como entrenador del conjunto blanco –le resta un año de contrato–, pedirá cambiar de aires. Tanto en España como en Europa tienen pretendientes para buscar una salida.

Como contó OKDIARIO, Arda Güler le hizo saber al club que quería salir en el mercado de invierno. En el Real Madrid le cerraron la puerta, pero diferente será de cara al verano. «Si aquí no va a jugar, que lo haga en otro sitio», aseguran desde Valdebebas. Novias ni le han faltado, ni le faltan ni le faltarán. Eso sí, nunca sería una venta y sí una cesión. El club blanco no se va a desprender del turco.

A pesar de querer un cambio de aires en caso de no tener minutos, Arda Güler mantiene vivo su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu. «Muchas gracias por vuestros bonitos deseos. A mi nueva edad, no voy a renunciar ni un segundo a luchar para hacer sentir orgullosos a todos los que creyeron en mí y nunca perdieron el apoyo. Estoy muy contento de tenerlos», escribió el jugador en el día de su 20° cumpleaños. Ancelotti confirmó que «no había caso Güler»… ¿Y si lo había?