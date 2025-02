El mensaje de Arda Güler por su cumpleaños que entusiasma al madridismo

Arda Güler ya tiene 20 años. El futbolista del Real Madrid celebró este martes 25 de febrero su cumpleaños ante de hacer las maletas para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. El turco no faltó en mandar un mensaje con una clara reivindicación en sus redes sociales personales. «Muchas gracias por vuestros bonitos deseos. A mi nueva edad, no voy a renunciar ni un segundo a luchar para hacer sentir orgullosos a todos los que creyeron en mí y nunca perdieron el apoyo. Estoy muy contento de tenerlos», escribió el jugador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arda Güler (@ardaguler)

Unas declaraciones que llegan pocas horas después de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en la que el otomano ha sido uno de los protagonistas. El italiano ha sido confrontado a las preguntas de los periodistas sobre las oportunidades del joven. «No hay caso Arda Güler», repitió en numerosas ocasiones el transalpino. Según las informaciones del OKDIARIO, está previsto que el internacional turco salga de titular ante la Real Sociedad.

La realidad de Arda Güler

Arda Güler no ha jugado desde el 5 de febrero y ni siquiera calentó en el último partido contra el Girona. Este curso, el extremo derecho ha cosechado 969 minutos en 28 partidos. El ex de Fenerbahçe ha conocido solo nueve titularidades y enjauló en tres ocasiones (dos veces en Copa y una vez en Liga).

El entrenador italiano insiste en que el proceso de adaptación es normal para los jóvenes en un equipo de alto nivel como el Real Madrid, citando ejemplos como Rodrygo, Valverde y Vinicius. «Todos los jugadores pueden venir a hablar conmigo. Habló siempre de forma cotidiana con él, con Endrick y con los jóvenes. Leo que hay un caso Güler, pero aún no ha llegado aquí. Está trabajando y quiere jugar, como todos, pero es un proceso para él y para todos los jóvenes que han tenido jugadores como Rodrygo Valverde o Vinicius. Necesita tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo porque hay jugadores que tiene un nivel muy alto y la competencia es muy alta. Todo el mundo lo entiende y el que no lo entiende lo tiene que entender», confirmó el entrenador madridista en rueda de prensa.

Ancelotti también señaló la importancia de la comunicación y el papel del entorno del jugador. «Todos los días estoy con los jóvenes y no quiero ver un jugador feliz si no juega. Quiero un jugador que trabaja, que aprende y que quiere jugar. Me parece normal, pero esto es una pequeña parte de su tiempo. Pasa mucho más tiempo con otras personas y no sé si estas otras personas tienen la misma idea y están en la misma línea que quiero con él: que aprenda, que mejore y que pronto pueda jugar en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación», afirmó el italiano.

A pesar de la postura del club, Güler no carece de ofertas. El Sevilla intentó su cesión en invierno, pero el Real Madrid se negó. Sin embargo, la situación podría cambiar en verano, especialmente si Ancelotti continúa como entrenador. Según OKDIARIO, Güler expresó su deseo de salir en el mercado de invierno, pero el club lo rechazó. Para el verano, la postura podría ser diferente: «Si aquí no va a jugar, que lo haga en otro sitio». El Real Madrid no contempla vender al jugador, pero una cesión podría ser una opción viable para su desarrollo.