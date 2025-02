Ancelotti: «Tebas habla demasiado y falta el respeto a millones de madridistas»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el Reale Arena a Real Sociedad y Real Madrid. Los vascos y los blancos jugarán el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey. La eliminatoria se decidirá dentro de tres semanas en el estadio Santiago Bernabéu.

«Siempre es difícil jugar contra la Real Sociedad. Es una semifinal de la Copa del Rey y será un primer partido muy igualado y entretenido. Ellos juegan bien al fútbol y nosotros queremos seguir con nuestra dinámica», comenzó el italiano. Además, confirmó la presencia de Mbappé: «Viaja mañana. Todos los que viajan tienen opciones de jugar el partido, también Endrick»

Sobre las palabras de Tebas, fue claro: «Habla demasiado del Real Madrid. Lo que más me llama la atención es que falta el respeto a millones de madridistas. Hay temas más importantes en el fútbol español y el presidente de la Liga debería centrarse en esos problemas». «No sé qué tipo de vergüenza tiene, pero todos los madridistas están orgullosos de ser aficionados de este club», añadió sobre el presidente de la Liga.

«Todos los jugadores que tienen dudas pueden venir al despacho para hablar conmigo. Leo que hay un caso Güler, pero todavía no ha llegado aquí. Quiere jugarlo todo y debe vivir un tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo. La competencia es muy alta y el que no lo entienda lo debe entender. Estoy todos los días con él y un día está más contento y otros menos. No quiero ver a un jugador feliz cuando no juega. Esto es una pequeña parte del tiempo que paso con él, pero él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si tienen la misma idea que yo. Es una falta de comunicación», comentó sobre el turco.

Ancelotti habló de las críticas: «Un mensaje no. A todo el mundo le gusta la juventud y los abuelos a veces te cansan. No digo todo el mundo, pero algunos están cansados de ver mi cara todos los días. Yo me considero un niño, por el entusiasmo, pero sólo la edad me condena. La experiencia es importante y eso sólo te lo da el tiempo. Tras 40 años de fútbol algo he entendido».

«Podría porque está bastante bien. Tengo que avaluarlo. Hay que ver qué tipo de alineación voy a hacer, aunque la realidad es que ya la he pensado, pero no lo voy a decir», explicó sobre el lateral derecho y el momento de Valverde.

«No entro en este tema, como no entré el año pasado. Las leyendas tienen el derecho de hacer lo que quieren», aseguró sobre Modric y su renovación, ya que acaba contrato a final de temporada.

Ancelotti habló de cómo está Alaba: «Ha jugado 70 minutos. No ha tenido ningún problema y no ha tenido problema de recuperación. Hay que tener en cuenta que puede tener problemas musculares y ha vuelto tras 14 meses»

«Está siendo una sorpresa para todo el mundo, de verdad. Para mí también. Tenemos que gestionar su agresividad, ya que en el área es peligrosa», comentó sobre Asencio. También habló del ego del equipo: «Tenemos buen ambiente. Mbappé ha llegado con mucha humildad y ha mejorado el ambiente. Tenemos confianza, porque ha llegado uno de los mejores del mundo. A nivel de ego no ha cambiado nada. Hemos perdido piezas importantes que tienen que ser reemplazadas por los más jóvenes. Hemos perdido a Nacho, Kroos y Carvajal, que forman el ambiente en el vestuario. Poco a poco los jóvenes deben tomar más protagonismo».

«Hay un procedimiento judicial y todo el mundo está esperando esa resolución. Todos hemos esperado durante dos años y tenemos que seguir siendo pacientes, ya que la resolución saldrá», comentó sobre el ‘Caso Negreira’.

«Teniendo en cuenta el calendario absurdo que estamos viviendo, lo estamos haciendo muy bien. Es un calendario que no se puede tener. En 52 días se juega el partido 17. Es increíble. Me canso yo y vosotros. Necesitamos todos descanso», explicó sobre el nivel de la plantilla.

«Endrick no va a ser ni Vinicius ni Rodrygo, pero será un gran delantero. No hay caso Endrick, de momento. A ver qué pasa», finalizó el italiano sacando una sonrisa a la sala de prensa.