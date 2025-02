El Milan ha llamado Carlo Ancelotti para intentar convencerle de que acepte el reto de volver a su casa la próxima temporada. El director general deportivo del club rossonero, Paolo Maldini, ex compañero, ex jugador y amigo personal del entrenador del Real Madrid, le ha ofrecido plenos poderes en la confección de las altas y las bajas de la primera plantilla.

Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que el director general del Milan se ha dirigido a su antiguo amigo Carlo Ancelotti. Es Maldini, y le ha dicho que si deja el Real Madrid tiene abiertas las puertas del Milan en la recta final de su carrera, donde fue jugador y también entrenador. La oferta de sostiene en caso de que no siga como entrenador del Real Madrid la próxima temporada».

Si a final de temporada Ancelotti y el Real Madrid deciden separar sus caminos, a Carletto no le va a faltar trabajo, eso es seguro. En Brasil siguen esperándole con los brazos abiertos para que se haga cargo de la canarinha. Desde Arabia Saudí le han puesto una oferta para ganar 20 millones netos por temporada si entrena a uno de los cuatro grandes de su liga, los clubes propiedad del fondo soberano del gobierno saudí. Y ahora aparece en escena el Milan, «mi Milan» como le llama Ancelotti, para llamar a su puerta con una oferta tentadora.

El club rossonero quiere a Ancelotti de vuelta a casa este verano. El director general deportivo, Paolo Maldini, ex compañero, ex jugador y amigo personal de Carletto, le quiere para enderezar un proyecto que no deja de pegar bandazos sin encontrar el rumbo adecuado. Esta temporada empezaron con el portugués Paulo Fonseca en el banquillo, que fue sustituido por su compatriota Sergio Conceiçao. Ni con uno ni con otro el Milan ha conseguido el rendimiento ni el nivel esperados.

Un Milan en caída libre

Fuera de la Champions en la eliminatoria de repesca previa a octavos por el modesto Feyenoord, el equipo rossonero también está penando en la liga italiana, en la que transita en una insípida séptima posición a ocho puntos nada menos que de la zona Champions que marca la Juventus. Parecía que Conceiçao daba un impulso al equipo al conquistar la Supercopa de Italia, pero el Milan ha vuelto a caer en los viejos defectos a pesar de haberse reforzado en el mercado invernal con fichajes de nivel.

En Milanello echan de menos los buenos tiempos de Carlo Ancelotti, que llevó al equipo a ganar una Champions y disputar otra final que se le escapó por penaltis ante el Liverpool, y creen que Carletto sería el técnico ideal para enderezar un proyecto necesitado de un tipo con experiencia y que conozca una casa tan difícil como el Milan.

Ancelotti, que tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2026, está centrado en su trabajo al frente del equipo blanco, con el que aún tiene por delante el apasionante reto de conquistar el trébol de títulos que aún tiene por delante: Liga, Copa, Champions y Mundial de Clubes. La empresa es mayúscula pero Carletto sabe que tiene futbolistas para lograrlo.

Ancelotti quiere seguir en el Madrid

El propio técnico italiano se ha encargado de repetir por activa y por pasiva que él nunca se va a marchar de motu proprio del Real Madrid siempre que el club blanco esté satisfecho con su trabajo. La clasificación para octavos de la Champions tras la gran eliminatoria ante el Manchester City ha reforzado a Ancelotti pero en el club blanco hay quien sigue pensando que el ciclo de Carletto debe acabar en junio gane los títulos que gane.

Si esa corriente del relevo en el banquillo del Real Madrid acaba siendo mayoritaria en las oficinas de Valdebebas, Ancelotti podría tener ante sí el apasionante reto de elegir destino para el último desafío de una carrera plagada de éxitos. La elección no será fácil porque Brasil es mucho Brasil, el dinero de Arabia es mucho dinero y el Milan es mucho Milan, sobre todo para Carletto, que nunca ha ocultado que el rossonero es, junto con el Real Madrid, el equipo de su vida.