Ancelotti sobre las ofertas de Arabia Saudí: «El fútbol no es de Europa, es mundial»

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid para atender a los medios de comunicación en la previa de la jornada 22 de Liga donde los blancos tendrán que visitar al Espanyol este sábado. El técnico italiano compareció justo antes del entrenamiento del primer equipo y casi dos horas antes del sorteo de la Champions League.

«Espero un partido complicado como siempre. Comienza el momento importante de la Liga. Los puntos ya son más decisivos en el tramo final. Tenemos ventaja y queremos seguir con ella «, comenzó Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

«Cada partido puede depender la temporada. Si caes en la Copa afecta en la temporada. Son muchos partidos, demasiados. Hasta el parón de marzo tenemos 13 partidos. Tenemos que pensar en ellos, y pueden ser vitales. Empiezan a ser vitales desde hoy. Nos jugamos mucho», señaló el entrenador del Real Madrid.

«No hay preparación. Cuando juegas cada tres días no la hay. Tenemos que trabajar. Hay recuperación, vídeo, partido… para 40 días y para la mayoría de partidos. Nuestra misión es tenerlos listos y motivados. Van a ser indispensables los jugadores. Hay que entender las rotaciones de algunos jugadores porque necesito a toda la plantilla», dijo Carlo Ancelotti.

«Rodrygo se encuentra muy cómodo en banda izquierda. Ha aportado mucho en la derecha también. Es un jugador completo. Alguien tiene que sacrificarse para jugar en la derecha y él siempre lo ha hecho», valoró el técnico italiano.

«No cambia la planificación. Queremos el mundo perfecto y no lo hay. No hemos sido capaces de quedar entre los 8 primeros, y jugar dos partidos más no pasada nada. Tenemos los recursos para superarlos», comentó el preparador madridista.

Sobre la oferta de Arabia a Rodrygo: «Me cuesta hablar del futuro de los futbolistas. Los jugadores que están aquí están felices. Quieren ganar títulos y aportar. Me cuesta hablar de mi futuro, imagínate de los jugadores. Hay muchos jugadores que quieren jugar en este club. Muchos. Lo que ellos opinen es cuestión de ellos. También jugadores que nadie puede sospechar quieren venir. Imagínate los entrenadores que quieren venir aquí»

«Yo no confirmo nada. Espero que termine el mercado de fichajes. Agradezco que no me hayáis preguntado mucho. Mañana ya estará todo más claro», afirmó Ancelotti.

«Lo que pienso yo es que Arabia tiene el Mundial en 2034 y tiene el derecho de aprovecharse del fútbol para mostrar su país. No veo nada raro. Es un país muy fuerte y quieren mejorar fichando jugadores fuertes. El fútbol cada vez es más global. Es mundial, no es de Europa», dijo Carletto.

«Tengo que aclarar bien las posiciones por el bien del equipo», señaló. «He dicho que quería comerme el turrón en diciembre. Nos lo hemos comido y estamos mejor que en diciembre. Hemos tenido una racha muy buena y queremos seguir. Estamos en un buen momento. Pero cada partido puede ser una trampa. No podemos volver atrás».

«Vinicius es consciente de lo que tiene que hacer en el campo. Es una persona madura. Se ha entrenado muy bien y estamos encantados de que vuelva», culminó Ancelotti ante los medios.