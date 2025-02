Ancelotti no cambia de plan

Carlo Ancelotti tiene claro que la receta del éxito del Real Madrid en Champions es no tocar lo que funciona. El plan de Carlo Ancelotti para el partido de vuelta de la repesca contra el Manchester City no variará por mucho que la eliminatoria esté ligeramente decantada por el lado blanco. El italiano presentará prácticamente el mismo once que en el Etihad, con la ligera variación que supone la vuelta tras lesión del mejor central del que dispone, Antonio Rüdiger.

El alemán regresará a la posición de central y Aurélien Tchouaméni pasará al mediocentro, su posición natural, siempre y cuando Ancelotti no apueste por él como zaguero y se cargue a Raúl Asencio o lo envíe al lateral derecho. El resto, serán los mismos protagonistas los que defiendan el resultado positivo este miércoles en el Santiago Bernabéu.

El 2-3 de la idea no cambia nada para Ancelotti, que no moverá los tres de arriba –casi nunca lo ha hecho esta temporada– y que mantendrá ese centro del campo mixto con un jugador de cierre, otro creativo y un mago con plena libertad. Hablamos de la simbiosis Tchouaméni-Dani Ceballos, con Eduardo Camavinga para aportar frescura en la segunda parte, Jude Bellingham en la mediapunta, y el mejor tridente del mundo: Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes.

Atrás, el italiano no quiso desvelar quiénes serán los elegidos, pero a priori todo apunta a la zaga compuesta por Fede Valverde, nuevamente en el lateral derecho, Ferland Mendy en el izquierdo y Rüdiger y Asencio la dupla de centrales. Con Lucas Vázquez y David Alaba en el banquillo, ya que no parece que Ancelotti vaya a arriesgar con ninguno de los dos.

Ancelotti tiene la misma idea

Para eliminar al City, el técnico madridista no cambiará lo más mínimo de idea. Un planteamiento valiente con el de la ida en el Etihad lo puede ser todo en un tipo de encuentro que se le suele complicar al Real Madrid cuando viene con renta positiva. Con el objetivo de que no haya sustos, Ancelotti mandará a los tres de arriba más Bellingham al ataque desde el principio y cerrará filas en la retaguardia para evitar que afloren los peligros del equipo de Pep Guardiola.

Pese a encajar dos goles en la ida y ganar en el último suspiro del descuento, el Real Madrid tuvo ocasiones suficientes como dejar la eliminatoria prácticamente cerrada, así que este miércoles en el Bernabéu le vale con defender el resultado y dar un golpe lo antes posible para abrir brecha e impedir una posible remontada del City.

Ancelotti, que es el gran ogro de Guardiola, ya eliminó a su City en el Bernabéu. Lo hizo en 2022 con una remontada milagrosa en la que dos goles de Rodrygo mandaron el partido a la prórroga. Esta vez parece difícil imaginar un final tan frenético, aunque en Champions no hay que descartar nada. El Real Madrid pondrá toda la carne en el asador con sus 11 mejores hombres por pasar a octavos y seguir escribiendo su gloriosa historia en esta competición.