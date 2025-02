Ancelotti: «Me siento más tranquilo con los árbitros en la Champions»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscarán la clasificación para los octavos de final de la Champions. Tras el partido de vuelta, disputado la semana pasada en el Etihad, los madridistas tienen una ligera ventaja.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra los de Guardiola y la importancia de jugar en el Bernabéu: «Será un partido entretenido, complicado y difícil. Intentamos plantearlo bien. La idea es hacer un partido parecido al de una semana, pero teniendo en cuenta la dificultad. Nos jugamos todo en 90 minutos».

El italiano habló sobre los árbitros y lo sucedido en la última jornada: «No hay nada que decir. Ya he opinado de lo que ha pasado y está pasando. Es algo bastante sorprendente. No estamos contentos de lo que ha pasado en estos tres últimos partidos en los que hemos sido perjudicados por decisiones que no entiendo».

«Sí, porque habla la estadística. En Europa hay mucha menos polémica. El VAR interviene sólo cuando es necesario. En la Champions pitan los mejores árbitros de cada país, por lo que la calidad es muy alta», continuó sobre los arbitrajes.

Sobre si estos errores son puntuales u orquestados, no quiso entrar: «Comento lo que veo y en estos últimos partidos ha cometido errores bastante claros».

Sobre las palabras de Guardiola, tiró de ironía: «No lo piensa, mañana le preguntaré. Piensa que tiene más. Nosotros no pensamos que tengamos el 99%, tenemos una pequeña ventaja que trataremos de aprovechar».

«Es un tema psicológico porque ha pasado muchas veces, pero es complicado arreglarlo. Yo puedo decir que no tenemos ventaja, pero es una tontería porque nadie te cree. Nosotros hemos marcado tres y ellos dos. Lo que se puede cambiar es la actitud y el planteamiento. No se puede olvidar que tenemos ventaja», aseguró.

A la hora de hablar de la sanción de Bellingham, fue claro: «Tenemos esperanza de que no se le sancione». Sobre el once, dejó claro que ha «disipado» las dudas: «Rüdiger puede jugar desde el principio, Tchouaméni de pivote y Asencio de central. Veremos como está Valverde, ya que puede jugar también Raúl». También habló de Lucas Vázquez: «Va a ir al banquillo, no ha completado su proceso de recuperación».

Sobre el VAR, dijo lo siguiente: «Tengo dudas. El VAR ha quitado mucha responsabilidad al árbitro y en cuando eso pasa es peligroso. Ha entrado el VAR para quitar errores obvios, no para intervenciones que son de fútbol. Muchas veces se busca por una imagen quitando la naturalidad del fútbol. Veo penaltis por pisotones que no entiendo. No sólo contra nosotros. Es difícil de entender algunas cosas. Que las decisiones las tome el VAR no las entiendo».

Ancelotti habló del momento de Mbappé: «No veo nada nuevo. Está motivado y bien, como todos los otros. Maneja muy bien el estrés antes del partido. Es calmado. Lo está haciendo muy bien».