Media Europa vigila a Arda Güler

¿Hay ‘caso Güler’? Ancelotti se ha esforzado en decir que «no» en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará el miércoles en el Reale Arena a Real Sociedad y Real Madrid. Pero la situación también es cierto que es, cuanto menos, llamativa. El turco no juega un partido desde el pasado 5 de febrero, cuando fue titular en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Leganés. No fue su partido más brillante, pero también es cierto que no ha vuelto a participar en ningún otro partido desde ese momento. Ante el Girona, el pasado fin de semana, ni siquiera calentó.

«Todos los jugadores pueden venir a hablar conmigo. Habló siempre de forma cotidiana con él, con Endrick y con los jóvenes. Leo que hay un caso Güler, pero aún no ha llegado aquí. Está trabajando y quiere jugar, como todos, pero es un proceso para él y para todos los jóvenes que han tenido jugadores como Rodrygo Valverde o Vinicius. Necesita tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo porque hay jugadores que tiene un nivel muy alto y la competencia es muy alta. Todo el mundo lo entiende y el que no lo entienda lo tiene que entender», aseguraba Ancelotti en rueda de prensa.

«Todos los días estoy con los jóvenes y no quiero ver un jugador feliz si no juega. Quiero un jugador que trabaja, que aprende y que quiere jugar. Me parece normal, pero esto es una pequeña parte de su tiempo. Pasa mucho más tiempo con otras personas y no sé si estas otras personas tienen la misma idea y están en la misma línea que quiero con él: que aprenda, que mejore y que pronto pueda jugar en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación», añadió Ancelotti, señalando a un entorno que se está quejando más de lo que al italiano le gustaría.

Ofertas no le faltan a Güler

No obstante, la situación es complicada y son muchos los equipos que están pendientes del turco. Este invierno, sin ir más lejos, el Sevilla pidió su cesión, aunque el Real Madrid siempre tuvo claro que no le iba a dejar salir. Diferente será lo que pase en verano, donde si sigue Ancelotti como entrenador del conjunto blanco -le resta un año de contrato-, pedirá cambiar de aires. Tanto en España como en Europa tienen pretendientes para buscar una salida.

Como contó OKDIARIO, Arda Güler le hizo saber al club que quería salir en el mercado de invierno. En el Real Madrid le cerraron la puerta, pero diferente será de cara al verano. «Si aquí no va a jugar, que lo haga en otro sitio», aseguran desde Valdebebas. Novias ni le han faltado, ni le faltan ni le faltarán. Eso sí, nunca sería una venta y sí una cesión. El club blanco no se va a desprender del turco.