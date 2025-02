El agente de Alphonso Davies desvela por qué no fichó por el Real Madrid: «Negociamos en enero»

Nedal Huoseh, el agente de Alphonso Davies, ha desvelado en una entrevista en exclusiva con el medio saudí Winwin las razones por las que el futbolista canadiense no fichó finalmente por el Real Madrid. A pesar de que hubo contactos entre el club blanco y el jugador del Bayern Múnich en el mes de enero para cerrar su fichaje, Davies también contó con el fuerte interés de otros grandes clubes de Europa, pero decidió renovar con el club bávaro.

El representante de Davies ha recalcado que la decisión de renovar con el Bayern fue totalmente del propio jugador. «Siempre hubo conversaciones con varios clubes en enero, y por supuesto, el Real Madrid fue uno de ellos. Pero al final, no se firmó ningún acuerdo ni se llegó a un compromiso con ningún club, ya que dejamos la puerta abierta para que el futbolista evaluara todas las opciones por sí mismo», comentó.

Finalmente, el principal motivo de Davies para no cambiar de aires se basó en un detalle: «Cuando se trata de la carrera de un futbolista, hay muchas opciones. Pero quedarse en un club grande durante mucho tiempo no es algo malo. A veces, cambiar constantemente de club puede perjudicar la carrera de un jugador. Como periodista deportivo, has visto esto ocurrir con muchas estrellas que han cambiado de equipo varias veces y, en algunos casos, las cosas no salieron como esperaban. Así que, en ocasiones, la estabilidad puede ser la mejor elección».

Interés de Arabia Saudí

Cuando le preguntaron por unas conversaciones con Arabia, el agente de Davies señaló: «Hubo interés de Arabia Saudí, pero las negociaciones nunca llegó a avanzar porque no queríamos que se convirtiera en una historia mediática, como sucede a veces, o que se usara como una herramienta de negociación para un mejor contrato en Europa. El jugador simplemente no estaba listo para mudarse a Arabia».

«Algunos clubes nos pidieron mantener las negociaciones en privado, y respeté eso. Pero en la Premier League hubo interés de dos o tres clubes, al igual que en España. Sin embargo, las opciones del jugador eran limitadas: solo cinco clubes mostraron un fuerte interés para fichar a Davies. Cuando te marchas de un club como el Bayern Múnich, no tienes muchas opciones de nivel alto porque ya estás en uno de los mejores clubes del mundo. Si miras a los clubes top, el Bayern está entre los mejores».