El Real Madrid de Arbeloa vuelve a entrenarse en el estadio rival en la Champions

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa volverá a entrenar en el escenario de los partidos cuando los blancos jueguen en Champions a domicilio. Por lo tanto, los blancos se ejercitarán en Da Luz el próximo martes a las 19:00 horas portuguesas, una hora más en la España peninsular. El salmantino recupera una dinámica que se había roto con Xabi Alonso.

Esta temporada, con Xabi Alonso al frente, el Real Madrid se entrenó en Valdebebas y viajó después a la ciudad donde se jugó el partido en Liverpool y Atenas, mientras que se tuvo que ejercitar en el escenario del encuentro en Almaty, ya que los madridistas viajaron un día antes de lo habitual a Kazajistán.

Xabi Alonso era partidario de entrenarse en Valdebebas y no en el escenario de los partidos por comodidad y privacidad, puesto que estaba convencido de que en los estadios de los equipos rivales las opciones de ser espiado eran mucho mayores.

La hoja de ruta del Real Madrid

El Real Madrid viajará a Lisboa el martes 27 de enero a las 12:00 horas, con llegada prevista a las 12:25 horas portuguesas. Los blancos se hospedarán en el Lisbon Marriott Hotel. Además, la comida de directivas se celebrará el miércoles a las 13:00 horas en el Feitoria Restaurant. Los madridistas regresarán a la capital de España una vez finalice el partido, sobre las 23:45 horas.