Mbappé es insaciable: ¡ya lleva 13 goles en esta Champions tras un doblete en Lisboa!

Mbappé no falla nunca. El jugador francés marcó gol por cuarto partido consecutivo y lo hizo con un doblete. Kylian sumó otros dos tantos y lleva ya ¡13 goles! en esta edición de la Champions. Esta vez fue ante el Benfica con un precioso cabezazo a pase de Raúl Asencio y un gran remate a pase de Güler.

El primer gol, que llegó a la media hora de juego en Da Luz, tranquilizó al Real Madrid, que había empezado muy mal el encuentro de Champions ante el Benfica. Con el equipo portugués teniendo muchas ocasiones, y Courtois siendo salvador, apareció Mbappé, esta vez de cabeza. Es el decimosegundo gol de Mbappé en esta presente edición de la Champions. Ayudó también Trubin, portero del Benfica, que pudo hacer más, aunque también una de las claves de este gol estuvo en la perfecta asistencia de Raúl Asencio.

Ya viene el pichichi a poner orden.

El 12º de Mbappé en esta #UCL ✨. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/MLaS9cpPP4 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

Tras el tanto de Mbappé, el Benfica siguió atacando y encontró el gol del empate (era merecido) por parte de Schjelderup en una buena jugada colectiva del conjunto de Mourinho, aunque se resbaló Asencio, que tuvo la mala suerte de resbalarse.

El segundo gol de Mbappé llegó en la segunda parte, cuando el encuentro iba 3-1. Güler y el francés volvieron a conectar y en el minuto 58 Mbappé hizo este gol, que es su decimotercero en esta Champions League, unos datos espectaculares.

Benfica – Real Madrid en Champions

El Real Madrid se mide al Benfica en el último partido de la fase liga de la Champions. En juego está el pase a octavos de la competición, quitándose la ronda extra de playoffs. Para ello hay que quedar entre los ocho primeros de la clasificación y el Real Madrid, si gana, lo conseguirá. Si empata o pierde tendrá que esperar resultados.

El equipo madridista se marchó al tiempo de descanso perdiendo ante un Benfica mucho más intenso que marcó el 2-1 justo antes del descanso. El tanto luso lo hizo Pavlidis de penalti tras un ligero agarrón de Tchouaméni sobre Otamendi en el que el colegiado picó. Un partido bajo la intensa lluvia que estaba cayendo sobre Lisboa.