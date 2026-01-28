Álvaro Morata vuelve a marcar 249 días después: «Es el más importante de mi carrera»

Casi 250 días llevaba Álvaro Morata sin marcar gol. El delantero marcó su primera diana con el Como de Cesc Fábregas y rompió una mala racha que se había convertido en una frustración para él. Su celebración evidenció una liberación mental nunca antes vista en el madrileño, que valoró el mal momento por el que ha pasado estos últimos meses.

Desde principios de diciembre que no jugaba por una lesión en el aductor y tampoco venía de cuajar buenas actuaciones, algo que iba dejando huella en la afición italiana a pesar del gran momento que atravesaba el equipo. Sin él, el Como siguió ganando y eso despertaba el rumor de si su titularidad estaba en juego. Fue entonces cuando llegó la Copa ante el Florencia para lanzar un mensaje.

Entró en el descuento y fue a comerse el césped. Le bastó un centro que le llovió en los últimos segundos para mandar el balón al fondo de la red. Rompió el balance de no haber anotado en los 13 partidos que había jugado en la Serie A, donde solo había contribuido con una asistencia ante el Genoa. La espinita salió y Morata lanzó un grito al cielo como signo de rabia. «Tenemos un gran equipo y estoy encantado con mis compañeros porque me han ayudado muchísimo en los meses transcurridos desde que llegué. Aunque he marcado muchos goles mejores, quizás este sea uno de los más importantes, si no el más importante, por lo que hay detrás», dijo al terminar el partido.

Una comparecencia en la que estuvo con Nico Paz, al que le pidió que se quedara en lugar de volver al Real Madrid como se ha rumoreado últimamente: «Todavía no sé si me quedaré en el Como, hay mucho en juego. Sólo estoy centrado en jugar aquí y ganar todo lo que podamos. ¡Si Nico Paz se queda un año más, me quedo gratis, juego gratis!», comentó riéndose.

Álvaro Morata y sus opciones para el Mundial

A falta de meses para que Luis de la Fuente anuncie la lista para el Mundial, Álvaro Morata tiene poco tiempo para volver a ganar crédito. Nadie duda de su compromiso y liderazgo en el grupo, pero las lesiones le han pasado factura y eso le ha hecho perder peso para pelear un sitio arriba. La última llamada fue el pasado mes de septiembre ante Turquía. Desaparecido en octubre y noviembre, tampoco se espera que esté para la Finalissima. Aun así, Morata ve que el punto de inflexión podría darle un último intento para estar en la Copa del Mundo.