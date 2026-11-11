El gesto más humano de Vinicius: invita a un partido del Real Madrid a un niño mutilado de Sudán

Vinicius Junior ha invitado a un partido del Real Madrid a un niño de Sudán que no tiene piernas como consecuencia de un ataque con drones, además de mandarle un vídeo de apoyo en el que le desea que pueda volver a jugar al fútbol. El futbolista del conjunto blanco se ha puesto en contacto con Zaher, que tiene 13 años y que hace dos fue víctima de un ataque en el que sufrió la amputación de las dos piernas. Fanático del brasileño, tenía el sueño de conocerle algún día y el madridista no ha dudado en tener un gesto de lo más humano con el pequeño.

Zaher quería volver a jugar al fútbol de nuevo gracias a las prótesis que lleva. En un reportaje con la BBC, el niño contó que su futbolista favorito era Vinicius y que le gustaría conocerle. Desde la cadena pública británica se pusieron en contacto con el Real Madrid para trasladarle la historia del joven sudanés. La respuesta no se hizo esperar, con un vídeo de Vinicius.

«Me han contado tu historia», comienza el brasileño. «Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti. Espero que puedas hacer un buen uso de tus prótesis y que puedas volver a jugar al fútbol y encontrar la felicidad, te lo mereces. Me gustaría que vinieras a un partido del Real Madrid y pasáramos el día juntos», afirmaba el delantero del conjunto madridista.

«Decidle que le quiero, que su mensaje me ha alegrado mucho», respondió Zaher. La madre del niño estaba con él cuando el ataque sucedió en 2024 en Khartoum, la capital de Sudán. «Le miré y estaba sangrando, había sangre por todos lados. Estaba destrozado. Me preguntaba por qué les había dejado cortarle las piernas», apuntaba la mujer.

Tras conocerse su historia y su deseo de volver a jugar al fútbol, Zaher y su madre se trasladaron a El Cairo, donde el niño se sometió a una operación y se le implantaron dichas prótesis. Su madre detalla cómo se ha recompuesto gracias a estos implantes: «Sacarle una sonrisa era casi imposible, pero ahora puedes ver que ríe y que tiene una gran confianza en sí mismo».