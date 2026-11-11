El consejo de Marcos Senna a Vinicius: «Para volver a su mejor versión tendrá que tener…»

Vinicius Jr. se reincorpora al Real Madrid en Liga tras su sanción de cuatro partidos. El atacante brasileño, que sí pudo jugar en Champions League, está disponible de nuevo al completo para José Mourinho. Un Vinicius que está pasando por una temporada irregular y que confía en volver a su mejor versión.

Con ocho victorias consecutivas para los blancos y la mayor unión vista hasta ahora en esta nueva etapa, Vinicius tendrá la ‘difícil’ tarea de encajar en el puzzle que se ha ido creando en las últimas semanas y tan buenos resultados ha dado como la victoria en el Clásico en el Camp Nou.

No pasa por un gran momento, pero aun así es un jugador diferencial a nivel mundial. Un ‘arma’ que puede multiplicar lo visto hasta ahora, pero cuyo impacto parece que no se dará a corto plazo. «Tendrá que tener paciencia», comentaba Marcos Senna sobre el brasileño.

«Yo le diría que tiene que seguir trabajando, que debe tener paciencia. Ahora hay una competencia importante con Diomandé, y eso es bueno para Vinicius», comentó Senna en el evento Go International. «Esto es bueno para el Real Madrid», prosiguió el campeón de Europa con España en 2008.

«Vinicius ya ha demostrado otras veces que, cuando se pensaba que estaría de bajón, volvía a tener un subidón», dijo el exjugador del Villarreal. «Creo que Vinicius va a volver a su mejor versión. Solo tiene que tener un pelín de paciencia, queda mucha temporada», analizó el centrocampista hispanobrasileño.

Aprovechó el evento para hablar de la irrupción de Diomandé, que se ha convertido en un fijo para Mourinho. «Me sorprende un poco, la verdad. Es un jugador que realmente no era muy conocido y ahora se le ve con descaro y calidad para desbordar», dijo acerca del costamarfileño.

«Cuando llegas al Madrid, es difícil adaptarse tan rápido como se ha adaptado él. Lo está haciendo muy bien», expuso Marcos Senna.

Vinicius vuelve a un Madrid diferente

El regreso de Vinicius Jr. a las convocatorias ligueras del Real Madrid parece plantear dudas. Con un ‘núcleo’ que ha sacado duros partidos adelante para José Mourinho, la figura del astro brasileño vuelve a escena, con lo que ello conlleva para encajarlo en el once.

Una estrella de su categoría siempre aporta cosas positivas, pero el inicio de temporada no parece el indicado para pensar que es inamovible. Alternativas como Diomandé, Güler o diferentes sistemas han ido aflorando en las últimas semanas como un seguro de vida para un entrenador que va encontrando el camino.

Tras la sanción de cuatro partidos después de la acción ante el Villarreal con la expulsión del tirón de pelo de por medio, el impacto del internacional brasileño irá aumentando con el paso de las jornadas. Vuelve a la carga y ahora el Real Madrid será el encargado de gestionar la situación.