Mbappé trabaja al margen con Francia tras el regreso de Tchouaméni a Madrid

Kylian Mbappé no se entrenó este miércoles con el resto de la selección francesa. El delantero del Real Madrid se quedó trabajando con los médicos y los fisioterapeutas mientras sus compañeros completaban la sesión de grupo. La Federación Francesa aclaró que su ausencia no se debió a una lesión. Desde Valdebebas están tranquilos y aseguran que el delantero «se controla muy bien». Por lo tanto, saben que no correrá ningún riesgo.

En el Real Madrid enmarcan el trabajo al margen de Mbappé en la prevención. «Es el más inteligente de todos y el que mejor se conoce», señalan desde el club, donde insisten en que el delantero no está lesionado. La decisión de quedarse con los médicos y los fisioterapeutas responde precisamente a su intención de evitar una lesión.

La novedad llega después de que Aurélien Tchouaméni dejara la concentración de Francia. La Federación comunicó que había acordado su regreso a la capital de España tras hablar con el jugador y con los servicios médicos del Real Madrid. El centrocampista pasó la noche en Clairefontaine junto al resto de sus compañeros antes de emprender el viaje de vuelta. Se espera que a lo largo de la mañana se conozca el alcance de sus molestias.

En el caso de Mbappé, el delantero sigue en la concentración y la atención se traslada a la próxima sesión, en la que se verá si vuelve a ejercitarse con el grupo. Por ahora, la Federación ha aclarado el alcance de la ausencia del madridista este miércoles, una jornada en la que su trabajo quedó en manos de los médicos y los fisioterapeutas de Francia.