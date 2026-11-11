Tchouaméni enciende las alarmas: las pruebas detectan molestias y es duda para el Celta

Aurélien Tchouaméni mantiene en vilo al Real Madrid. El centrocampista francés se ha sometido a las primeras pruebas médicas después de abandonar la concentración de su selección y los resultados han confirmado que sufre molestias en la zona inguinal derecha. Sin embargo, todavía es pronto para conocer el alcance exacto de sus problemas físicos y determinar si estará disponible para el próximo compromiso del conjunto blanco contra el Celta de Vigo.

El futbolista será sometido este jueves y durante los próximos días a nuevos exámenes radiológicos y pruebas físicas más exhaustivas para determinar el origen y la gravedad de las molestias. Por el momento, los servicios médicos no han establecido un diagnóstico definitivo que permita conocer cuánto tiempo necesitará para recuperarse. Desde el Real Madrid se mantiene la prudencia y se espera a los resultados de estas pruebas antes de tomar cualquier decisión sobre su disponibilidad.

Por lo tanto, Tchouaméni no está descartado para enfrentarse al Celta, pero tampoco tiene garantizada su presencia. Todo dependerá de los resultados médicos y de cómo evolucione durante los próximos días. Una situación que obliga a José Mourinho a estar pendiente de uno de los futbolistas fundamentales de su centro del campo, especialmente después de que el francés tuviera que abandonar la concentración de su selección antes de disputar los compromisos internacionales.