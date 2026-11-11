La democracia de Mourinho en el Real Madrid: todos opinan, todos argumentan y Mou decide

En las reuniones del cuerpo técnico del Real Madrid, José Mourinho quiere escuchar qué haría cada uno y, sobre todo, por qué. Un asistente puede discutir una idea del entrenador, el analista puede aportar una lectura distinta del rival y el preparador físico puede plantear otra manera de repartir el trabajo. Todos tienen voz y la última palabra es de Mourinho. Así funciona la democracia participativa del portugués, que hace apenas una temporada renovó buena parte de su equipo para combinar experiencia con profesionales jóvenes y ambiciosos. Les da libertad en su parcela y quiere saber qué ocurre en todas.

Mourinho pide argumentos. Si alguien propone cambiar un ejercicio o ajustar la preparación de un partido, tiene margen para defenderlo. El entrenador escucha y toma la decisión con la información de quienes han trabajado cada cuestión. Esa libertad convive con una supervisión constante. Al portugués le gusta conocer los detalles de cada departamento, desde la preparación física hasta el análisis del rival o el trabajo específico de los porteros.

Tralhao y Machado, dos hombres de confianza

Joao Tralhao es uno de los hombres de máxima confianza de Mourinho. Se incorporó a su equipo en el Fenerbahce y siguió con él en el Benfica. Buena parte de su carrera transcurrió en la cantera del club lisboeta, donde asumió distintas funciones antes de acumular experiencia como asistente en el Mónaco, el Antalyaspor y el Borussia Dortmund. En Valdebebas aporta esa doble mirada, la de quien ha trabajado en la formación y la de quien conoce el día a día de un primer equipo.

Pedro Machado hizo el mismo recorrido con Mourinho, de Turquía a Lisboa y de Lisboa al Real Madrid. Su valor está en la variedad de puestos que ha ocupado. Ha sido preparador físico, analista, asistente y entrenador principal. Puede intervenir en una conversación sobre las cargas de trabajo y en la siguiente sobre cómo llevar al césped una corrección táctica. Esa versatilidad explica que sea uno de los colaboradores más cercanos al portugués.

Khedira escucha al vestuario

Sami Khedira conoce el Real Madrid desde el otro lado de la puerta. Su pasado como jugador del club le da una cercanía con la plantilla que pesa en el día a día. Los futbolistas le respetan, hablan con él y encuentran a alguien dispuesto a escucharles. Mourinho cuenta así con un asistente que conoce las exigencias del vestuario y puede trasladarle cómo recibe el grupo el trabajo que plantea el cuerpo técnico.

Khedira también quiere crecer como entrenador. Le apasiona el trabajo de campo y dedica tiempo a aprender el oficio. Su papel junto a Mourinho reúne esas dos facetas, la del exjugador que entiende lo que pasa dentro y la del técnico que quiere intervenir cada vez más en lo que se hace sobre el césped.

De las cargas de trabajo a la portería

António Dias trabaja directamente con Antonio Pintus y con el fisiólogo Sandro Carriço. Antes de incorporarse al equipo de Mourinho, acompañó a Nuno Espírito Santo en Portugal, España, Arabia Saudí e Inglaterra. Su experiencia abarca la preparación física, la fisiología y el análisis. Pintus aporta el conocimiento acumulado en el Real Madrid y una relación cercana con los jugadores a la que Mourinho concede mucha importancia.

El análisis tiene otro nombre propio. Roberto Merella trabajó con Antonio Conte en el Inter antes de incorporarse al equipo de Mourinho en la Roma. Después le acompañó en el Fenerbahce y el Benfica. Nuno Santos, el más veterano del grupo, se ocupa de los porteros. Coincidió con Mourinho en el Tottenham y la Roma y volvió a trabajar con él en Lisboa, donde ya estaba en el equipo de Bruno Lage. Cada uno llega a la reunión con el trabajo de su parcela. Mourinho quiere oír qué han visto y qué proponen antes de decidir cómo lo lleva al campo.