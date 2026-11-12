Pedro Martínez se reafirma tras otro festival anotador: «Si hablase mucho de las lesiones sería una falta de respeto»

Pedro Martínez compareció ante los medios tras la mayor paliza de su Real Madrid en esta Euroliga. El entrenador madridista se reafirmó tras otro festival anotador en que no valen las excusas a pesar de las lesiones que sufre su equipo.

«Un partido que hemos empezado bien, con muchísimo acierto y buena defensa. Hemos cogido una distancia muy buena, con unos minutos buenos en el primer cuarto. En el segundo nos ha costado más, con pérdidas, y ahí se ha recortado la distancia. En la segunda parte hemos estado bien. En general, hemos hecho un partido muy sólido», comenzó.

«Eso va de la mano de tener el máximo respeto por el rival. Te tiene que dar un poco de tranquilidad de espíritu, que no todo es culpa tuya. El otro equipo tiene mucha calidad y tienes un parcial malo. El basket es un juego de parciales y a veces no pueden ser siempre buenos para nosotros. Es importante centrarte en tus básicos y en lo que entrenes cada día y entrar en una situación que te beneficie», añadió.

«No le damos mucha importancia a las posiciones. Nos gusta que los jugadores tengan polivalencia. Sergio Llull nos está jugando desde la posición de ‘1’. No le damos mucho valor a las posiciones», expresó un Pedro Martínez que también habló de Nick Smith: «El chico tiene buena mentalidad en el día a día. Tengo muchos jugadores e intento que todos tengan su oportunidad y su momento de confianza. Muchas veces no puedo hacerlo en un sólo partido. Con un poco de tiempo sí estoy más capacitado para darle esa confianza. El otro día no jugó. Hoy ha empezado de inicio. Intentamos que todos tengan su espacio si trabajan bien y tienen buena mentalidad».

«Es una plantilla muy larga y precisamente lo es para este tipo de situaciones. Echamos de menos a los jugadores que no están, porque son muy importantes, pero lo que hacemos es confiar en los que están. No nos quejamos. Depende de cómo lo mires, es hasta una falta de respeto. Si hablamos mucho de los que no están, menospreciaríamos a los que sí. Entendemos las bajas como parte del juego. Ahora no vamos a vanagloriar y decir: ‘Qué buenos que somos’. Ahora vamos a jugar tres partidos fuera, donde va a ser difícil seguir siendo competitivos. A ver si recuperamos algún jugador», finalizó el técnico.