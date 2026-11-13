Arda Güler sigue en estado de gracia: brilla en el Madrid y se luce con Turquía

Si hay un jugador que brilla con luz propia en el fútbol mundial a día de hoy, es Arda Güler. El joven turco, que parece que lleva años en la élite, vive su mejor momento en el Real Madrid y Turquía, y no parece tener techo. Partido tras partido deja claro su talento único en el planeta.

En la derrota de los otomanos ante Bélgica (1-2), que, más allá de la estrella blanca, no están dando un gran nivel, Güler volvió a ser líder y capitán. Con un gol de falta para el recuerdo y el beneplácito de iconos rivales como Kevin De Bruyne, que se rindió ante su talento, el centrocampista del Real Madrid no para de asombrar.

En una plantilla turca escasa de brillo individual y jugadores que decidan partidos, su figura sobresale en exceso. Minuto a minuto, es el referente en el campo. Ya sea por carácter, juego, amenaza o fluidez, no se entiende a Turquía sin Güler. Y así lo está demostrando en esta primera fase de la UEFA Nations League.

Tras un Mundial 2026 horrendo a nivel coral, los de Yalcin no terminan de levantar cabeza a pesar de los intentos de la perla blanca. En partidos en los que es él contra el mundo, Arda es capaz de sacar su magia para hacer lo imposible. De ‘tirar del carro’ como nadie más hace con su combinado nacional.

Y es que suma gol o asistencia en seis de los últimos siete partidos que ha disputado entre clubes y selección, anotando en cuatro de ellos y haciendo feliz a un compañero en tres, rescatando las dos asistencias espectaculares que comandaron la remontada ante la Roma en la Champions League (3-4).

El encargado de subir el balón, crear peligro, ejecutar y ser decisivo. Con solo 21 años, la figura de Güler sobrepasa cualquier límite continental e intercontinental. Turquía roza el descenso de la Nations League, y no será por los esfuerzos del mediocampista, que hace en cada partido todo lo que está en su mano para sumar los tres puntos.

La brillantez se traslada al Madrid

Siendo uno de los mejores futbolistas del panorama mundial, Arda Güler es decisivo también en un Real Madrid que juega a su ritmo. Mourinho está sacando todo su potencial, y el otomano responde con exhibición tras exhibición.

Había dudas sobre su encaje debido al sistema y los ‘inamovibles’ de Mou, pero se ha ganado un puesto a base de carácter y talento. Acumula siete asistencias en lo que va de temporada en todas las competiciones, además de cinco goles (dos en los últimos dos partidos).

Son 3 goles en Liga en 744 minutos, cifra que ‘choca’ con las cuatro dianas que anotó el curso pasado en 2026 minutos. Un tanto y un pase de gol en 109 minutos en la máxima competición europea que ‘amenaza’ con desbancar los dos y cuatro, respectivamente, de la pasada campaña en 1030.

Ya sea en la banda derecha o en el doble pivote, el nacido en 2005 tiene las llaves del conjunto blanco. Su magia se impone en un once ya fijo para Mourinho. Con la ausencia de Vinicius ha ganado enteros como extremo, creando peligro hacia dentro y siendo un quebradero de cabeza con los centros.

Cifras arrolladoras que muestran el desarrollo casi irreal de un Güler que se ha presentado a la élite del fútbol europeo de la mejor manera posible. Es difícil imaginar una jugada en el campo que no pase por sus botas. Con el liderazgo de las grandes leyendas y solo 21 años en su carnet, la progresión de Arda no tiene techo, y tanto el Real Madrid como la selección de Turquía, disfrutan de ello.