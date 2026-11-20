José Mourinho comienza a ser un habitual en los partidos que el Real Madrid Castilla disputa en el Estadio Alfredo di Stéfano. El técnico luso no falló a su cita este viernes en el partido contra el Real Murcia, aprovechando que el primer equipo juega este sábado en el Santiago Bernabéu contra el Celta de Vigo. Antes de iniciar el encuentro, tuvo un detalle increíble con un aficionado madridista.

Más de 20 minutos antes de empezar el partido, José Mourinho ya estaba en el palco del Alfredo di Stéfano, con la capucha del abrigo puesta para evitar el frío que por estas fechas ya aprieta en Valdebebas. Junto a Joao Tralhao, no falló a su cita de ver en directo al primer filial madridista. También estuvo hace dos semanas en el encuentro contra el Hércules. Siempre que el primer equipo se lo ha permitido, ha estado viendo al Castilla esta temporada, en la de su regreso al club.

Una demostración clara de que Mourinho no pierde de vista a los canteranos del Real Madrid. Les sigue el paso muy de cerca. Además, el entrenador madridista tuvo un detalle increíble con un aficionado. Uno además que es muy conocido por Valdebebas, ya que lleva muchos años acudiendo a animar al filial. No falla nunca.

Mourinho lo invitó a pasar al palco y le permitió sentarse a su lado durante unos minutos. Le firmó una camiseta, estuvieron conversando un rato y también se hicieron varios selfies. Un momento único con el primer entrenador del Real Madrid, que estuvo más cercano que nunca.