La Plaza Mayor de Salamanca es una de esas postales que parecen terminadas e intocables desde hace casi tres siglos, en una provincia donde los restos arqueológicos siguen dando sorpresas. Bajo sus soportales se suceden cafeterías, tiendas de recuerdos, terrazas llenas de turistas y algún local vacío que espera un nuevo inquilino desde hace tiempo.

En este mismo sentido, uno de esos locales cerrados ha empezado a reformarse este otoño y las obras han tomado de repente un rumbo que nadie había previsto. Lo que apareció entre sus paredes ya está sobre la mesa de la Junta de Castilla y León y ha llegado también al Ayuntamiento, donde se ha cuestionado cómo se estaban llevando a cabo los trabajos.

Hallazgo insólito: restos de un arco, un pozo y una columna bajo un local de la Plaza Mayor de Salamanca

El descubrimiento que aquí nos atañe tuvo lugar en la antigua tienda de bolsos Moga, un establecimiento que llevaba años sin actividad.

Durante la reforma, que comenzó hace unas semanas, salieron a la luz un arco de piedra de medio punto, una cavidad enrejada que podría corresponder a un pozo y una columna de granito. El descubrimiento fue fortuito y, por ahora, ninguno de los tres elementos ha sido fechado.

Según los datos del Catastro, el local tiene unos 97 metros cuadrados y un sótano. Su parte trasera queda cerca de la plaza del Poeta Iglesias y de un patio interior próximo a los muros de la iglesia de San Martín.

Desde luego, esa ubicación explica las dos hipótesis que se manejan: que los restos pertenezcan al templo o a alguna construcción anterior a la propia plaza.

San Martín, la iglesia que ya estaba antes que la Plaza Mayor

La iglesia de San Martín se fundó en 1103 y su construcción se prolongó durante todo el siglo XII. Conserva una portada norte románica, con arquivoltas decoradas y un relieve del santo, y otra al sur que quedó tapada por una fachada renacentista en 1586.

Hoy aparece casi escondida entre edificios, y algunas de sus estructuras están conectadas con inmuebles y locales vecinos.

Antes de la plaza actual, ese espacio era el mercado de la ciudad, conocido como plaza de San Martín por la cercanía del templo y bastante más grande que la de hoy.

Recordemos en este sentido que la Plaza Mayor de Salamanca se levantó entre 1729 y 1755, con proyecto de Alberto de Churriguera, al que sucedió Andrés García de Quiñones. Las obras llegaron a pararse unos quince años por los pleitos para expropiar las casas que ocupaban el solar.

Y precisamente, el pabellón de San Martín, el que da a la iglesia, fue uno de los dos primeros en construirse, junto al Pabellón Real. De aquel proceso salió una plaza de 88 arcos de medio punto en piedra de Villamayor, declarada monumento nacional en 1935.

En cambio, lo que quedó debajo, apenas se conoce. A pesar de esto último, hay que remarcar que tiene sus precedentes: en el número 22 de la plaza del Poeta Iglesias se documentó un pozo de sondeo junto al ábside del templo.

Patrimonio estudiará los restos hallados en la Plaza Mayor de Salamanca

La Delegación Territorial de la Junta ha confirmado al diario Salamancahoy, que adelantó la noticia, que la próxima Comisión Territorial de Patrimonio examinará los restos.

Desde ese organismo recuerdan que «cualquier obra en la Plaza Mayor lleva seguimiento arqueológico y conocimiento, y permiso, de Patrimonio», una norma que se aplica a todo el conjunto, protegido como Bien de Interés Cultural desde 1973, y que obliga a contar con un técnico desde el inicio de los trabajos.

Entre tanto, el asunto también ha llegado al Ayuntamiento. La concejala y arqueóloga Elvira Sánchez lo planteó en la comisión municipal de Fomento y pidió un seguimiento detallado de la obra.

Según ha trascendido, los trabajos empezaron sin presencia de arqueólogo, ya que se consideró una fase sin movimiento de tierras, pese a que ese control resulta obligatorio en la plaza. A partir de ahora, el análisis de las estructuras servirá para comprobar si guardan relación con San Martín.

Por último, no se ha informado de qué negocio ocupará el local ni de si la reforma tendrá que cambiar para conservar los restos. Será la comisión la que decida si se documentan y se cubren o si quedan a la vista.

Mientras tanto, a unos pasos de la tienda, el relieve del santo sigue sobre la portada norte del templo, donde estaba siglos antes de que se colocara la primera piedra de la plaza.