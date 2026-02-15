En los años 70 era un extraño edificio abandonado: hoy es una joya arquitectónica y Bien de Interés Cultural

En la Ciudad Universitaria de Madrid se encuentra un edificio que despierta la curiosidad de arquitectos, historiadores y turistas: la sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), conocida popularmente como la «Corona de Espinas».

Lo que en la década de 1970 fue considerado un proyecto extraño y subutilizado, hoy se ha convertido en un referente de la arquitectura contemporánea española y ha sido declarado Bien de Interés Cultural en 2001.

De edificio abandonado a Bien de Interés Cultural en Madrid: así es el Instituto del Patrimonio Cultural de España

Según informa la página oficial de Turismo de Madrid, el IPCE fue diseñado por Fernando Higueras y Antonio Miró entre 1966 y 1970.

Su planta circular y la cornisa con picos le otorgan una identidad singular: de ahí proviene su apodo «Corona de Espinas». Durante años, el edificio permaneció subutilizado, generando debate por su aspecto poco convencional y su estilo audaz.

El diseño combina hormigón armado y geometría innovadora, logrando un equilibrio entre estética y funcionalidad. Esta estructura no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que también se ha consolidado como un símbolo de la modernidad arquitectónica española, destacando como ejemplo de creatividad y técnica constructiva.

Principales características arquitectónicas de la «Corona de Espinas»

Éstas son algunas de las características del Instituto del Patrimonio Cultural de España:

Planta circular y dinámica: optimiza la distribución de espacios y la comunicación interna.

optimiza la distribución de espacios y la comunicación interna. Cornisa con picos distintivos: define su identidad visual y la hace reconocible en Madrid.

define su identidad visual y la hace reconocible en Madrid. Materiales resistentes y duraderos: hormigón y metal aseguran longevidad y estabilidad.

La «Corona de Espinas»: un edificio histórico dedicado a la conservación del patrimonio

Desde su rehabilitación, la sede del IPCE cumple un papel clave en la conservación del patrimonio cultural español. La institución, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, se encarga de restaurar bienes muebles e inmuebles y de investigar técnicas de conservación modernas.

Su biblioteca y archivos ofrecen recursos especializados tanto a profesionales del Instituto como a investigadores externos, consolidándose como un centro de referencia en España.

Además, el IPCE organiza visitas guiadas para el público general y grupos profesionales, mostrando su arquitectura y los procesos de restauración. Estas iniciativas transforman un edificio que fue polémico en un espacio educativo y cultural, acercando la labor del Instituto a ciudadanos y expertos.

Por qué la sede del IPCE es un icono de la arquitectura contemporánea española

La «Corona de Espinas» demuestra cómo un edificio puede convertirse en Bien de Interés Cultural. Su audaz diseño, la funcionalidad de sus espacios y la innovación técnica lo consolidan como un referente en la historia arquitectónica de Madrid.

Antes era considerado extraño, pero ahora atrae la admiración de visitantes y expertos, reforzando la importancia de preservar y valorar la arquitectura contemporánea en España.

El edificio alberga exposiciones temporales y talleres especializados que fomentan la creatividad y el aprendizaje. Su entorno verde y accesible permite la realización de actividades culturales al aire libre, consolidando al IPCE como un espacio dinámico y abierto a todos.

Gracias a sus servicios, biblioteca y visitas guiadas, el IPCE es hoy un epicentro cultural y educativo que une arquitectura, historia y conservación del patrimonio.