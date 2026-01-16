Es uno de los pueblos más bonitos de España en invierno, y tiene un impresionante castillo BIC desde 1983

Cantabria ofrece algunos de los paisajes más bonitos del España. En invierno, entre montañas cubiertas de nieve y valles silenciosos, se encuentran pequeños pueblos que no te puedes perder.

Uno de ellos es Argüeso, una localidad del sur cántabro que combina naturaleza, patrimonio y tradición en un entorno privilegiado. ¿Quieres saber qué puedes ver en este municipio?

Argüeso, el pueblo de Cantabria que enamora en invierno por su paisaje y su historia

Argüeso está situado en la Hermandad de Campoo de Suso. Este pueblo se ubica en el valle del río Híjar, protegido por elevaciones que rondan entre los 1.000 y los 1.200 metros de altitud.

Esta disposición natural resguarda al núcleo urbano de los vientos más intensos y favorece la presencia habitual de nieve en invierno, un factor clave en su fama como destino de postal.

El caserío mantiene una estructura tradicional y una vida comunitaria ligada al concejo abierto, una forma histórica de organización local aún vigente en la zona.

El gran reclamo turístico de este pueblo de Cantabria en cualquier época del año

En Argüeso destaca el Castillo de San Vicente, una fortaleza medieval que domina visualmente el valle. Su función defensiva fue clave durante siglos, al controlar una de las rutas naturales entre la Meseta y la costa cantábrica. En reconocimiento a su valor histórico y arquitectónico, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1983.

Durante el invierno, el castillo adquiere una atmósfera especialmente interesante. La combinación de piedra, nieve y niebla realza su carácter imponente y convierte el paseo por su entorno en una experiencia casi cinematográfica.

A escasa distancia se encuentra la iglesia parroquial de Santa María, construida en el siglo XVIII, que representa el barroco rural propio de la comarca de Campoo.

El Poblado Cántabro de Argüeso, una experiencia única para viajar a la Edad del Hierro

Argüeso también destaca por albergar uno de los proyectos culturales más singulares de Cantabria: el Poblado Cántabro. Este espacio de arqueología experimental recrea cómo era la vida de los antiguos cántabros hace más de 2.000 años, basándose en estudios arqueológicos rigurosos.

Los turistas pueden recorrer un asentamiento formado por cabañas circulares construidas con piedra, madera y barro, respetando dimensiones, materiales y orientaciones originales.

Además, el poblado acoge actividades vinculadas a oficios ancestrales como la herrería, la cerámica o el trabajo textil, desarrolladas por especialistas que explican cada proceso de forma didáctica.

Este espacio, reconocido como punto de interés por Turismo de Cantabria, resulta especialmente atractivo para familias, centros educativos y viajeros interesados en la historia viva y el contacto directo con el medio natural.

Por qué visitar Argüeso en invierno es una de las mejores escapadas de interior en España

Aunque sus fiestas patronales se celebran en verano, Argüeso mantiene su esencia durante todo el año. En invierno, la ausencia de masificación y la tranquilidad del entorno permiten disfrutar del patrimonio con calma. La nieve refuerza la belleza del paisaje.

Argüeso es un destino ideal para quienes buscan una escapada diferente, donde se puede conocer la historia de Cantabria, desde la Edad del Hierro hasta la época medieval, integrada de forma natural en uno de los entornos invernales más atractivos del norte de España.