Es uno de los pueblos donde más nieva de España, y pocos saben que tuvo un papel clave en la II Guerra Mundial

Aragón es tierra de contrastes, y pocos lugares lo reflejan mejor que los pequeños pueblos del Pirineo, donde la nieve marca el ritmo de la vida durante buena parte del año.

En esta zona del norte de España, las bajas temperaturas y las abundantes nevadas dibujan paisajes que atraen a los amantes de la montaña. Algunos de estos enclaves esconden grandes episodios históricos.

En uno de los puntos más fríos del Pirineo aragonés, hay un pueblo con una historia ligada a la II Guerra Mundial. En este municipio de Huesca, una estación ferroviaria y una frontera se convirtieron en piezas clave.

Éste es uno de los pueblos donde más nieva de España: tiene un papel importante en la II Guerra Mundial

Durante la II Guerra Mundial, la estación internacional de Canfranc no era solo un punto de paso para viajeros, sino un escenario donde se cruzaban historias de supervivencia y espionaje.

Según los registros históricos consultados por el Heraldo de Aragón, cientos de judíos lograron escapar del avance nazi cruzando la frontera desde Francia, con la esperanza de alcanzar Lisboa o el norte de África. La vigilancia de la Gestapo y de las SS hacía que cada trayecto fuera extremadamente peligroso, convirtiendo la estación en un lugar de tensión constante.

No solo personas, sino también bienes de gran valor transitaron por este municipio. Entre 1942 y 1943, aproximadamente 86 toneladas de oro nazi pasaron por Canfranc con destino a España y Portugal, un hecho que revela la importancia estratégica de la localidad más allá de su función turística actual.

Línea P y búnkeres: rutas históricas y senderismo en Canfranc

El entorno de Canfranc también es testigo de la imponente infraestructura militar conocida como Línea P o Organización Defensiva de los Pirineos. Esta línea de búnkeres, construida a partir de 1944, tenía como objetivo proteger la frontera española ante un posible ataque desde Francia.

El proyecto preveía la construcción de entre 8000 y 10.000 fortificaciones, de las cuales se completaron más de 4000 a lo largo de los Pirineos.

Hoy, visitantes y aficionados al senderismo pueden recorrer la «Ruta de los Búnkeres», descubriendo antiguos nidos de ametralladoras y puestos de vigilancia integrados en el paisaje.

La zona de Picaubé, entre otras, permite apreciar cómo la ingeniería militar se fusionó con la topografía natural, ofreciendo una experiencia que combina deporte, historia y naturaleza.

Qué ver y hacer en Canfranc: nieve, patrimonio y rutas culturales

Canfranc no atrae a los turistas por su pasado bélico únicamente. Su estación ferroviaria, considerada una de las más grandes de Europa, es un símbolo arquitectónico que convive con rutas de montaña, senderos y opciones de ocio cultural.

Entre las rutas más recomendadas se incluyen paseos por los bosques circundantes, visitas a antiguos puentes y recorridos por pequeñas iglesias y ermitas que salpican el municipio.

Además, el Camino de Santiago atraviesa sus alrededores, integrando la historia local con un patrimonio que atrae a peregrinos.

Esta localidad de Huesca ofrece la posibilidad de recorrer caminos que fueron testigos de huidas desesperadas y movimientos de oro nazis, mientras se disfruta de un entorno natural que convierte el invierno en una experiencia inolvidable.