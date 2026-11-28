En noviembre de 2026, se ha hundido el histórico SS United States frente a la costa del golfo de Florida para transformarlo en el mayor arrecife artificial del mundo. La intervención tuvo lugar a unos 32 kilómetros de la zona costera comprendida entre Destin-Fort Walton Beach y Pensacola.

La iniciativa, promovida por el condado de Okaloosa, que en 2024 compró el buque a la organización SS United States Conservancy por aproximadamente un millón de dólares, podría convertirse en un nuevo atractivo para los aficionados al buceo y el turismo submarino.

Hundimiento del SS United States

El SS United States, diseñado por el ingeniero naval William Francis Gibbs, entró en funcionamiento en el año 1952. En su viaje inaugural, cruzó el Atlántico entre Estados Unidos y Europa en aproximadamente 3 días y 10 horas al alcanzar una velocidad media superior a los 65 km/h, estableciendo un récord de velocidad que lo convirtió en uno de los transatlánticos más rápidos de la historia. El buque dejó de prestar servicio comercial en 1969 y, desde entonces, permaneció durante varias décadas amarrado en la ciudad de Filadelfia.

Ahora, más de cinco décadas después de su último viaje comercial, el condado de Okaloosa ha adquirido el transatlántico para transformarlo en un arrecife artificial que ayude a impulsar la vida marina, el buceo recreativo y el turismo relacionado con las actividades acuáticas. Con aproximadamente 302 metros de longitud, el SS United States es más largo que el portaaviones USS Oriskany, que fue hundido frente a la costa de Pensacola en 2006 y que durante años estuvo considerado uno de los mayores arrecifes artificiales construidos a partir de un barco.

«La historia del SS United States es nuestra historia. Es la historia del resurgimiento triunfal de la nación tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Es también la historia del glamour del viejo Hollywood y del auge del arte y el diseño modernos de mediados de siglo. Es la historia de personas de pueblos pequeños y grandes ciudades que emprenden viajes hacia costas lejanas. Es la historia de inmigrantes que cruzan el mar y comienzan una nueva vida», detalla SS United States Conservancy.

Tanto las autoridades del condado como el Woods Hole Oceanographic Institution consideran que el SS United States se ha convertido en el mayor arrecife artificial del mundo creado a partir de una embarcación. El casco permanece a unos 55 metros de profundidad, mientras que las zonas más altas de la estructura se encuentran a menor distancia de la superficie.

«Sigue teniendo un encanto especial; hay algo en ella», comentó Susan Gibbs, presidenta de la organización sin fines de lucro SS United States Conservancy, a CBS News. «Siempre ha sido un símbolo innegablemente estadounidense que une a muchísimas personas».

Por su parte, Alex Fogg, responsable de Recursos Naturales del condado de Okaloosa y director del proyecto, señaló que la creación de este arrecife permitirá atraer a numerosas especies marinas y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica de la región.

Antes de su hundimiento, el SS United States tuvo que pasar por un exhaustivo proceso de preparación y limpieza. Los trabajos incluyeron la eliminación de materiales potencialmente contaminantes, el vaciado de sus más de 100 depósitos de combustible y la retirada de elementos de las cubiertas. Estas actuaciones eran necesarias para garantizar que la transformación del antiguo transatlántico en un arrecife artificial se realizara respetando los requisitos medioambientales.

Un laboratorio submarino

Los investigadores del Woods Hole Oceanographic Institution analizarán cómo se desarrolla un ecosistema sobre una estructura de grandes dimensiones. Habitualmente, los científicos estudian barcos hundidos que llevan décadas o incluso siglos bajo el agua. En esas circunstancias, resulta complicado determinar cómo aparecieron los primeros organismos y reconstruir las etapas iniciales de colonización biológica. Sin embargo, con el caso del SS United States, los científicos podrán observar su transformación desde el comienzo.

La finalidad es realizar un seguimiento de los cambios que experimentará la embarcación durante los próximos años y estudiar de qué manera las transformaciones físicas y químicas de sus materiales condicionan la aparición y evolución de las distintas comunidades de organismos marinos.

Turismo de buceo

La estrategia de las autoridades locales también busca que el nuevo arrecife atraiga turistas más allá de la época estival. La previsión del condado es que el transatlántico genere oportunidades para desarrollar actividades de buceo y turismo submarino durante todo el año. Jocelyn Collins, gerente general de Emerald Coast Scuba, aseguró que «será como Disney World. Vamos a formar filas de personas y a tomar fotografías bajo el agua», en unas declaraciones recogidas por CBS News.

La iniciativa tiene dos grandes objetivos: favorecer la creación de un nuevo hábitat para las especies marinas y generar una oportunidad económica para el noroeste de Florida. El antiguo transatlántico permanecerá alejado de la costa, por lo que los visitantes tendrán que desplazarse en barco hasta el lugar para realizar las inmersiones y conocer de cerca esta nueva estructura submarina.