El fundador de Amazon, Jeff Bezos, pronostica que millones de personas vivirán en el espacio durante los próximos 20 años. El empresario, que también fundó la compañía aeroespacial Blue Origin, compartió esta idea en su intervención en la Italian Tech Week 2025. Según sus estimaciones, el avance en el sector daría sus frutos en torno al 2045.

«Creo que en las próximas dos décadas habrá millones de personas viviendo en el espacio. Así es lo rápido que avanza esto», manifestó Bezos. De todas formas, matizó que la humanidad no tiene por qué instalarse fuera de la Tierra para trabajar o subsistir, ya que la decisión será de cada uno.

La presencia humana será voluntaria y el trabajo, de los robots

En este aspecto, el dueño de la mayor empresa de transportes a nivel mundial señaló que la mayoría de los que se decanten por otros lugares del universo lo harán por vivir la experiencia, no por verse obligados a ello. «La mayoría vivirán allí porque querrán hacerlo. No necesitamos que haya gente viviendo en el espacio», aseguró. De este modo, diferenció entre la posibilidad de habitar otras zonas y la necesidad imperiosa de enviar humanos para trabajar.

El multimillonario empresario también apuntó que la mecanización puede disminuir la participación de astronautas en trabajos más allá del planeta. Bezos lo ejemplificó con las tareas en la luna y otros caminos, que podrían delegarse a máquinas: «Si necesitas hacer un trabajo en la superficie de la Luna o en cualquier otro sitio, podremos enviar robots que hagan esa tarea».

Para el ingeniero estadounidense, beneficiarse de los sistemas robóticos sería más idóneo desde el prisma económico que mandar a profesionales en cada viaje. «Eso será mucho más rentable que enviar a humanos», afirmó. El objetivo es que, a medida que avance la tecnología, los robots se ocupen de la construcción y la dirección de futuras instalaciones espaciales.

La inteligencia artificial juega un papel clave

Bezos también se mostró optimista con el papel de la IA en el impulso de la economía y la riqueza. Para argumentarlo, asemejó las nuevas tecnologías con innovaciones que cambiaron la manera en la que el ser humano entendía la vida: «La abundancia de nuestra civilización proviene de nuestros inventos».

Entre los ejemplos que modificaron la perspectiva humana, el empresario americano citó la invención del arado, con unos 10.000 años de antigüedad. A su modo de ver, las herramientas que vinieron posteriormente favorecieron la transformación de la producción y el estilo de vida del ser humano. Bezos sostiene que la IA puede ser un punto de inflexión, al igual que los otros inventos que revolucionaron la historia.