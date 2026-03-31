Jeff Bezos lo confirma: ésta es la única profesión que no va a desaparecer por la IA

La inteligencia artificial ya no es algo que no conozcamos o que nos suene a algo lejano. Está en el día a día de todos nosotros y cada vez se nota más, y no sólo para facilitarnos la vida si por ejemplo queremos buscar una dirección o algún dato concreto, sino que se nota sobre todo en el trabajo. Muchas tareas que antes hacíamos nosotros ahora se resuelven en segundos con una herramienta. Y claro, con ese cambio tan rápido, es normal que surja la duda: ¿qué trabajos van a resistir de verdad? El creador de Amazon, Jeff Bezos lo tiene claro y ha desvelado cuál será el único trabajo que va a sobrevivir a la IA.

Más que hablar de profesiones concretas, Bezos ha querido plantear otra cuestión, por lo que no ha hablado de trabajo en concreto y sí del tipo de perfil que en su opinión, seguirá siendo necesario pase lo que pase. De este modo, el responsable de haber creado Amazon, no habla de títulos ni de años de experiencia, sino de una forma de pensar. Porque, por mucho que avance la tecnología, Bezos cree que hay una capacidad que sigue siendo difícil de sustituir. No tiene que ver con saber hacer algo paso a paso, sino con ser capaz de imaginarlo desde cero. Algo más difícil de medir… y, sobre todo, de copiar.

La única profesión que no desaparecerá por la IA, según Jeff Bezos

Durante su intervención en la Italian Tech Week, celebrada en Turín, Bezos fue tajante: la única figura que no desaparecerá con la inteligencia artificial es la del «inventor». Es decir, aquella persona capaz de imaginar soluciones nuevas, crear desde cero y enfrentarse a problemas sin un camino predefinido. Bezos no lo plantea como un puesto de trabajo concreto, sino como una forma de pensar. Para él, el futuro pertenece a quienes son capaces de idear cosas que todavía no existen. Y eso, a día de hoy, sigue siendo terreno humano.

Según explicó, la creatividad no es un complemento, sino el motor que impulsa todos los avances tecnológicos. Cada innovación, incluso las que hoy permiten automatizar procesos, nació en la mente de alguien que se atrevió a pensar diferente.

La creatividad como ventaja frente a la inteligencia artificial

Bezos defendió que la inteligencia artificial puede ejecutar, optimizar y aprender patrones, pero no inventar en el sentido más profundo. Puede mejorar lo que ya existe, pero no imaginar lo que todavía no se ha planteado. Por eso insiste en que el valor diferencial de las personas no estará en hacer tareas repetitivas, sino en generar ideas. En su propia experiencia, asegura que esa capacidad ha sido clave en su trayectoria empresarial.

De hecho, llegó a explicarlo de forma muy gráfica: «Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora». Más allá de la frase, lo relevante es el mensaje de fondo ya que deja claro que la creatividad es una habilidad activa, que se entrena y que se busca. Y no sólo en teoría. Bezos reconoce que, cuando entrevista a candidatos, no le interesa tanto su currículum como su capacidad de inventar. Les pide ejemplos concretos de cosas que hayan creado o solucionado por sí mismos. Es ahí donde, según él, se detecta el verdadero potencial.

Una lección que viene de mucho antes de Amazon

Esa forma de entender el trabajo no surgió de la nada. Bezos suele recordar una experiencia de juventud que marcó su manera de ver los problemas. Durante un verano en el rancho familiar de Texas, pasó semanas junto a su abuelo intentando reparar un bulldozer averiado. No tenían herramientas avanzadas ni ayuda externa. Para sacar la transmisión, tuvieron que construir su propia grúa desde cero. Aquella situación, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una lección práctica sobre creatividad. Lo importante no era tener la solución, sino ser capaz de construirla. Y ese enfoque, basado en el ingenio y la perseverancia, es el que Bezos ha trasladado después a sus empresas.

La filosofía que define a Amazon

En Amazon, esta mentalidad no es un eslogan, sino una norma interna bastante clara. Bezos siempre ha defendido que la innovación constante es la única forma de mantenerse relevante en un mercado cambiante. De hecho, ha llegado a reconocer que le preocupan más «dos chavales en un garaje» que los grandes competidores consolidados. La razón es sencilla ya que las grandes ideas suelen surgir desde cero, sin estructuras rígidas ni miedo a equivocarse. Por eso, dentro de la compañía, se valora especialmente a quienes experimentan, prueban y se arriesgan. Quienes no se sienten cómodos explorando caminos nuevos, según el propio Bezos, suelen durar poco tiempo.

El mensaje de Bezos no es aislado. Cada vez más compañías están cambiando sus criterios de selección. Los títulos y los años de experiencia siguen siendo importantes, pero ya no son lo único decisivo ya que en su lugar, gana peso la capacidad de adaptación, el aprendizaje continuo y, sobre todo, la creatividad. Es decir, la habilidad para enfrentarse a lo desconocido sin depender de instrucciones claras, algo que para Bezos, la IA todavía no es capaz de hacer por sí mismo.