Jeff Bezos, 62 años, dicta sentencia: «En las próximas dos décadas habrá millones de personas viviendo en el espacio»

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, durante su intervención en la Italian Tech Week 2025, hizo una predicción que ha dado la vuelta al mundo: alrededor del año 2045, millones de personas podrían vivir en el espacio. «Creo que en las próximas dos décadas habrá millones de personas viviendo en el espacio. Así de rápido avanza todo», aseguró. Sin embargo, el empresario, de 62 años, cree que esta expansión no estará motivada por la necesidad de trabajar, sino que responderá a una elección personal. «La mayoría vivirán allí porque querrán hacerlo. No necesitamos que haya gente viviendo en el espacio».

Por otro lado, señaló que los progresos tecnológicos permitirán llevar a cabo tareas fuera de la Tierra sin que sea necesario enviar astronautas. «Si necesitas hacer un trabajo en la superficie de la Luna o en cualquier otro sitio, podremos enviar robots que hagan esa tarea. Eso será mucho más rentable que enviar a humanos». Además, Bezos mostró una visión muy optimista sobre el impacto económico de la inteligencia artificial. «La abundancia de nuestra civilización proviene de nuestros inventos».

La predicción de Jeff Bezos sobre el futuro de la humanidad

El multimillonario detalló por qué considera que no será imprescindible que haya personas en las bases que se construyan en el espacio. «Si necesitas hacer un trabajo en la superficie de la Luna o en cualquier otro sitio, podremos enviar robots que hagan esa tarea. Eso será mucho más rentable que enviar a humanos». Por otro lado, está convencido de que la IA contribuirá a generar riqueza para toda la sociedad. «La abundancia de nuestra civilización proviene de nuestros inventos. Hace aproximadamente 10.000 años, alguien inventó el arado y todos nos hicimos más ricos. Hablo de la civilización en su conjunto: estas herramientas aumentan nuestra riqueza, y ese patrón continuará».

Además, Jeff Bezos cree que en las próximas dos décadas las empresas instalarán centros de datos en el espacio, donde podrán aprovechar la energía solar de forma continua, sin que las nubes o la lluvia reduzcan su disponibilidad. Se trata de una ventaja que, según su visión, sería imposible de reproducir en la Tierra. «El espacio acabará siendo uno de los lugares que seguirán mejorando la Tierra», afirmó. Esta infraestructura orbital permitiría procesar grandes cantidades de datos, llevar a cabo investigaciones científicas y desarrollar nuevas tecnologías.

El papel de SpaceX y Blue Origin

La NASA ha decidido mantener abiertas las opciones de SpaceX y Blue Origin para llevar astronautas hasta la Luna. La agencia espacial estadounidense pondrá a prueba los sistemas de alunizaje de ambas compañías antes de decidir cuál empleará en la misión Artemis IV, con la que busca devolver a seres humanos a la superficie lunar en 2028. Las primeras pruebas sin tripulación están previstas para finales de 2027 en el caso de SpaceX y durante 2028 para Blue Origin.

SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, propone emplear su gigantesca nave Starship como módulo de alunizaje. El plan contempla que el vehículo se acople a la cápsula Orión de la NASA y transporte a los astronautas hasta la órbita lunar antes de comenzar el descenso. La empresa prevé llevar a cabo una prueba de aterrizaje sin tripulación a finales de 2027.

Por su parte, Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos, apuesta por una estrategia diferente con su módulo Blue Moon. Su propuesta incluye el uso de tres vehículos remolcadores para trasladar el módulo tripulado hasta una órbita polar lunar, donde se reuniría con los astronautas que lleguen a bordo de Orión. La compañía espera probar su sistema de alunizaje sin tripulación en 2028.

Orbitador de Telecomunicaciones de Marte (MTO)

Marte se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la exploración espacial. Mientras la NASA continúa investigando el planeta con Curiosity y Perseverance y SpaceX prepara sus planes para llegar al planeta rojo, Blue Origin ha presentado su Orbitador de Telecomunicaciones de Marte (MTO). Basado en la plataforma Blue Ring, busca reforzar las comunicaciones entre ambos planetas y apoyar futuras misiones científicas de la NASA.

Gracias a su sistema de propulsión híbrido, que combina energía solar-eléctrica y propulsión química (SEP-Chem), MTO podrá desplegar múltiples cargas útiles y aportar la infraestructura científica y de exploración necesaria en Marte antes de la llegada de los primeros humanos. Su diseño ofrece la flexibilidad necesaria para responder a las futuras misiones de exploración robótica y humana de la NASA.

«MTO es la columna vertebral del programa estadounidense de exploración de Marte para la próxima década y más allá, y proporcionará la capacidad de comunicaciones fiable que mantendrá conectadas las futuras misiones robóticas y tripuladas entre sí y con la Tierra», explicó Tory Bruno, presidente de Blue National Security. «Este contrato adjudicado es una prueba del trabajo del equipo de Blue Origin, que ha estado construyendo Blue Ring precisamente con este tipo de misión en mente. Estamos listos, y el hardware también».