Un equipo de cinco estudiantes argentinos desarrolló en tan solo 33 horas un software con inteligencia artificial para reorganizar la recogida de basura en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

El proyecto, bautizado como GIRAR, ganó la final del FIUBATON 2026, una competición de innovación celebrada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Universidad de Buenos Aires informó en septiembre de que la novena edición del certamen reunió a una cifra récord de 150 estudiantes y jóvenes profesionales de 15 universidades. Los participantes, repartidos en 30 equipos interdisciplinarios, tuvieron 33 horas para resolver cinco desafíos de tecnología, impacto social, medio ambiente, logística y finanzas digitales.

¿Cómo funciona el software con IA de los estudiantes argentinos para la recogida de basura?

GIRAR (siglas de Gestión Inteligente y Responsable del Ambiente y los Residuos) está pensado para las empresas de higiene urbana de la capital argentina. El sistema sustituye las rutas fijas de recogida por recorridos que se ajustan a la demanda esperada de cada zona.

Además, el equipo presentó un prototipo funcional que el jurado y el resto de participantes pudieron probar.

Según la revista argentina Mercado, la herramienta anticipa dónde se acumularán los residuos a partir del día de la semana, el clima, los eventos masivos y la actividad gastronómica de cada barrio. Para hacer esa previsión, cruza datos públicos sobre recorridos de recogida, ubicación de contenedores, oferta gastronómica y lluvias.

La plataforma tiene dos partes. La primera es un módulo para los operadores, con mapas de calor, rutas predictivas y alertas de desborde de los contenedores. Con un solo clic, este módulo calcula la ruta óptima para cada camión de recogida.

La segunda parte es una aplicación para las cuadrillas que trabajan en la calle. En cada punto del recorrido, los trabajadores responden tres preguntas para confirmar si la predicción acertó o si el punto necesita un servicio adicional. Esa información vuelve al sistema y sirve para mejorar el modelo de predicción.

El prototipo está programado en el lenguaje Python con apoyo de herramientas de IA. Por ahora, el equipo lo diseñó para sumar modelos de aprendizaje automático a medida que el sistema reúna más datos de la ciudad.

El problema de la basura acumulada fuera de los contenedores en la capital de Argentina

De acuerdo con estimaciones basadas en los datos abiertos de BA Data, el portal de información pública de la ciudad, Buenos Aires genera unas 7000 toneladas de residuos al día. La capital argentina cuenta con más de 35.000 contenedores repartidos en sus 15 comunas, es decir, los distritos en los que se divide la ciudad.

Sin embargo, la recogida se planifica con recorridos fijos, mientras que el volumen de basura cambia constantemente. Ese desajuste provoca acumulaciones fuera de los contenedores, un problema que también se refleja en los reclamos que recibe la administración porteña.

En 2025, el Sistema Único de Atención Ciudadana de la ciudad registró 492.275 contactos por higiene urbana, un 63 % más que en 2024. En ese mismo periodo, los reclamos por residuos acumulados fuera de los contenedores pasaron de 19.427 a 141.784, es decir, se multiplicaron por más de siete.

Los cinco estudiantes argentinos que ganaron el hackatón de ingeniería

Los cinco integrantes de GIRAR son Stéfano Cavallo, Luca Herschel, Luca Maffi, Joaquín Gatica y Enrique Cardozo, de entre 20 y 23 años. Gatica y Cardozo estudian Ingeniería Química en la UBA, y Cavallo cursa Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés (UdeSA). Maffi y Herschel estudian Administración en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y en la Universidad Católica Argentina (UCA), respectivamente.

El equipo se formó el mismo día del hackatón y sus miembros no se conocían entre sí. De hecho, para cuatro de ellos era la primera vez en una competición de este tipo. «Lo que más destaco es el trabajo interdisciplinario», señaló Joaquín Gatica.

El desafío ambiental, titulado «Gestión dinámica de recursos», lo propuso Lovelytics, una empresa de datos e IA que participó en el FIUBATON por tercer año consecutivo y aportó siete profesionales como asesores. Su presidente para Latinoamérica, Patricio Moreno, formó parte del jurado.

Los otros cuatro desafíos los plantearon la empresa siderúrgica Tenaris, la plataforma financiera Naranja X, la consultora ZS y el propio club organizador, el FIUBA Consulting Club (FCC).