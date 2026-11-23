Los paleontólogos del Museo de la Conca Dellá y el Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont (ICP) extrajeron el pasado miércoles el cuello de un titanosaurio que podría corresponder a una nueva especie en el Molino de Piteu, cerca del pueblo de Isona (Lérida). Se trata del segundo cuello de dinosaurio que los investigadores han descubierto en la zona. El primero que encontraron fue el Abditosaurus que recuperaron en 2014, considerado en su momento como el más grande hallado en Europa.

Sin embargo, las dimensiones de los huesos encontrados apuntan a que el animal podría ser incluso más grande y pertenecer a otra especie de titanosaurio de hace unos 70 millones de años. El siguiente paso será investigar los restos, que pesan más de quince toneladas y miden hasta siete metros de longitud y dos metros de ancho.

El yacimiento se descubrió hace unos cinco años, pero las excavaciones no comenzaron hasta dos años después. Inicialmente, se localizaron fragmentos de huesos y, a medida que avanzaban los trabajos, aparecieron restos de un titanosaurio de grandes dimensiones.

El director del Museo de la Conca Dellá e investigador del ICP, Ángel Galobart, ha explicado: «Sacamos algunos de esos huesos largos y, finalmente, nos dimos cuenta de que había una parte del cuello, o posiblemente todo el cuello», según unas declaraciones a ACN.

Los restos recuperados incluyen también parte de la zona pectoral, de las extremidades anteriores y de la parte craneal. Además, las vértebras podrían conservarse en conexión anatómica, es decir, en la misma posición que tenían cuando el animal estaba vivo. Según la preparadora paleontológica, Elena Nieto, esto indicaría que, tras morir, los restos no habrían sufrido un transporte importante por corrientes de agua u otros fenómenos naturales.

La operación se realizó el pasado miércoles y se alargó unas cuatro horas. Primero se sacó un bloque que incluía unos siete metros cúbicos de piedra y que pesaba 18 toneladas, frente a las 5 toneladas del primer cuello extraído en 2014 en Orcau. Para proteger los huesos se creó una «momia», una caja formada por una estructura de hierro y poliuretano.

Tras trasladar el bloque fósil con una retroexcavadora, maniobra en la que se desprendió un pequeño fragmento delantero cuyo impacto aún debe evaluarse, el equipo procederá a retirar la roca y limpiar los huesos en Isona para su estudio científico. Según subrayó Galobart, el hallazgo no debe entenderse como «una competición» para determinar cuál es el dinosaurio más grande, sino como «una oportunidad para preservar y dar a conocer el patrimonio paleontológico del territorio».