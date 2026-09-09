La profecía de Baba Vanga para 2027 suena como el guión de una película de ciencia ficción y asusta a sus fieles

Con el inicio de septiembre y la vuelta a la rutina, son muchos los que empiezan ya a poner la vista en el año que viene. Aunque todavía quedan varios meses para despedir 2026, comienzan los planes, se organizan viajes para el próximo año y se hacen listas de nuevos propósitos. Y es que para muchas personas septiembre tiene algo de enero. Se trata de un momento de cambios, de empezar de cero y de marcarse nuevos objetivos después del verano.

Tanto es así que también hay quienes empiezan a consultar qué les deparará el futuro: las próximas lunas llenas, el horóscopo para el nuevo año o incluso las famosas profecías que cada temporada vuelven a despertar la curiosidad. Porque, aunque 2027 todavía quede a unos meses en el calendario, cada vez se siente más cerca. Y basta con darse una vuelta por cualquier supermercado o administración de lotería para comprobarlo: los primeros turrones ya ocupan sus estanterías, los décimos de Navidad comienzan a venderse y Mariah Carey ya parece estar calentando motores. La Navidad y el nuevo año están, poco a poco, a la vuelta de la esquina.

En este contexto, las supuestas predicciones de quienes aseguran haber visto el futuro vuelven a cobrar protagonismo. Y entre todos los nombres que cada año regresan a la conversación destaca uno: Baba Vanga, la famosa vidente búlgara a la que se atribuyen algunas de las profecías más sorprendentes sobre el futuro de la humanidad. La última que circula sobre 2027 parece directamente sacada del guion de una película de ciencia ficción.

La profecía de Baba Vanga para 2027

Según las informaciones que circulan en medios internacionales, una de las supuestas predicciones atribuidas a Baba Vanga para 2027 apunta a un escenario que parece sacado de una película de ciencia ficción. La vidente habría anticipado que una misteriosa enfermedad o un experimento genético podría provocar que algunas personas desarrollasen habilidades sobrehumanas.

La supuesta profecía no aclara qué tipo de capacidades podrían adquirir estos individuos ni cuál sería exactamente el origen de la transformación. Tampoco especifica cuántas personas se verían afectadas. El hecho de que no todos los seres humanos desarrollasen estas habilidades ha llevado a algunos a comparar esta historia con ficciones como The Boys, donde solo determinados personajes poseen poderes extraordinarios.

Extraterrestres, guerras y desastres naturales: las otras profecías de Baba Vanga

Pero antes de llegar a 2027 todavía quedan algunas predicciones atribuidas a Baba Vanga que, según quienes siguen sus profecías, deberían cumplirse durante los próximos meses. Y entre todas ellas hay una que destaca especialmente: el supuesto primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre.

Algunas versiones aseguran que Baba Vanga habría señalado noviembre de 2026 como el momento en el que los seres humanos entrarían en contacto con una civilización de otro planeta. Incluso se habla de la aparición de una nave espacial extraterrestre cerca de la Tierra.

Pero esta no sería la única predicción relacionada con los próximos meses. A Baba Vanga también se le atribuye la advertencia de una posible Tercera Guerra Mundial.

¿Realmente predijo Baba Vanga estos acontecimientos?

La historia, sin embargo, tiene una parte importante que conviene tener en cuenta. No existen registros escritos fiables que demuestren que Baba Vanga elaborase una lista cronológica de acontecimientos para 2026, 2027 o los años posteriores.

La mayoría de estas supuestas predicciones se han transmitido a través de personas que la conocieron, entre ellas su sobrina Krasimira Stoyanova, y posteriormente han sido reproducidas por medios de comunicación, páginas web y redes sociales. Este proceso deja mucho margen para las interpretaciones posteriores, los errores, las exageraciones e incluso para atribuir a la vidente frases que quizá nunca llegó a pronunciar.