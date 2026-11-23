Hay mañanas de invierno en las que compensa apartar las sábanas un rato antes de que suene el despertador habitual. El 5 de diciembre de 2026 ofrece uno de esos encuentros breves y limpios en el cielo matutino: una fina Luna menguante, apenas iluminada en torno al 12 % de su disco, se aproxima a Venus, que brilla con fuerza en el cielo de antes del alba con una magnitud cercana a -4,8. No es un espectáculo para quienes buscan cráteres diminutos ni grandes nebulosas, sino una escena de composición limpia y contraste natural que funciona incluso a simple vista.

Lo atractivo de estos acercamientos matutinos reside en cómo dialogan dos escalas muy distintas. Por un lado, la delgada hoz lunar deja ver a veces una suave luz cenicienta sobre su cara no iluminada cuando la atmósfera está limpia. Por otro, Venus actúa como un faro blanco intenso, fijo y sin centelleo, mucho más fácil de distinguir que cualquier estrella cercana una vez que el horizonte empieza a teñirse de claridad.

Cuándo se acercan la Luna y Venus

El encuentro tiene su cita principal en la madrugada del 5 de diciembre de 2026, durante las horas previas a la salida del Sol. La Luna se encuentra ya en los últimos días de su ciclo menguante, con unos 26 días de edad lunar, lo que significa que su iluminación es escasa y su presencia resulta discreta frente a lunas más llenas o crecidas.

En astronomía observacional, conviene mirar un acercamiento entre la Luna y un planeta no como un instante rígido de reloj, sino como una ventana de observación. A lo largo de esas horas de madrugada, ambos astros van ganando altura progresivamente respecto al horizonte oriental mientras la bóveda celeste pasa de la oscuridad profunda al crepúsculo náutico y civil. El margen útil se cierra cuando el resplandor solar supera el brillo relativo del conjunto, algo que ocurre con rapidez una vez asoman los primeros tonos anaranjados del amanecer.

Si la mañana del día 5 amaneciera nublada, la jornada anterior y la posterior conservan cierto interés de seguimiento para quien lleve varios días observando el recorrido lunar. Aun así, el 5 de diciembre concentra la proximidad visual más llamativa de esa secuencia matutina, con el añadido de una fase menguante estrecha que no satura la escena.

A qué hora y hacia dónde mirar

Para no llegar tarde ni perderse entre edificios, la referencia cardinal es clara: hay que mirar hacia el este, con ligera tendencia al sureste según la latitud y el momento exacto de la madrugada.

El mejor momento es el tramo comprendido entre las 06:30 y las 07:30, un buen punto de partida para asomarse, ajustar la vista y comprobar la altura real de la pareja sobre el horizonte antes de que aclare del todo.

Un truco práctico consiste en localizar primero a Venus. Su brillo lo delata antes incluso de que el ojo distinga con comodidad una Luna menguante tan fina, sobre todo si hay algo de calima baja. Una vez fijado el planeta, basta desplazar la mirada cerca de él para encontrar el arco lunar.

Cómo verlos desde España

Desde cualquier punto de España, el fenómeno es visible a simple vista siempre que el horizonte oriental esté libre de obstáculos altos. En la meseta, en zonas interiores o en áreas rurales de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón, la combinación de aire seco de invierno y horizontes amplios suele jugar a favor, aunque el frío de primera hora exige abrigo real y no solo una chaqueta ligera.

Quien observe desde ciudad no necesita desplazarse lejos para disfrutar del encuentro. Venus atraviesa sin problemas el alumbrado público y la Luna menguante se deja ver sin demasiada dificultad si no hay farolas apuntando directamente a los ojos. Lo que sí marca la diferencia es elegir un balcón, azotea o mirador sin bloques altos justo delante en dirección este.

Qué otros objetos hay cerca

El cielo de madrugada de principios de diciembre no se agota en esta pareja. A medida que avanza la noche hacia el amanecer, la eclíptica reúne otras presencias que completan el mapa de la madrugada: Júpiter y Marte ganan protagonismo en horas de madrugada y acercándose al alba, con Júpiter mucho más brillante en tono blanco-amarillento y Marte mostrando su matiz anaranjado más discreto.

En el entorno inmediato del recorrido de Venus y la Luna se suceden estrellas brillantes de referencia y constelaciones zodiacales que ayudan a orientarse cuando la oscuridad aún es notable. En los primeros días de diciembre también puede asomar Mercurio muy pegado al horizonte matutino en ventanas breves, mucho más exigente de localizar que Venus por su cercanía angular al Sol.

Mirar al cielo a esa hora tiene algo de pausa compartida con muy poca gente. Con un horizonte despejado al este, unos minutos de paciencia para que los ojos se adapten y un café caliente esperándote al entrar de nuevo en casa, el encuentro del 5 de diciembre se disfruta sin complicaciones técnicas.