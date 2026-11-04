Hay épocas del año en las que levantar la vista hacia la oscuridad nocturna requiere cierta resignación. Las constelaciones de verano se desvanecen, el frío comienza a entumecer los dedos y el firmamento parece un lienzo estático donde solo los destellos lejanos de las estrellas rompen la monotonía. Noviembre, sin embargo, rompe esa regla no escrita con una propuesta que no exige telescopios profesionales ni caros equipos de astrofotografía. Dos de los gigantes del sistema solar, Marte y Júpiter, deciden acaparar el protagonismo celeste durante las largas noches del undécimo mes, ofreciendo un espectáculo bien visible a simple vista para cualquiera que se tome la molestia de apagar la linterna del móvil y dejar que los ojos se adapten a la penumbra.

El planeta Júpiter a escena, delante de nuestros ojos

Júpiter entra en escena mucho antes de que el sueño empiece a pesar en los párpados. Durante estas semanas, el planeta más grande de nuestro vecindario cósmico sale por el horizonte este poco después de que caiga el sol. No hace falta trazar líneas imaginarias ni buscar aplicaciones móviles muy sofisticadas para reconocerlo. Su brillo es firme, de un blanco lechoso y rotundo que no parpadea. Esa ausencia de titilación es, precisamente, la pista clásica que delata a los planetas frente a las estrellas titilantes.

Mientras la luz estelar sufre las turbulencias de las capas altas de la atmósfera terrestre al atravesar kilómetros de aire en constante movimiento, el disco aparente de un planeta tan voluminoso como Júpiter actúa como un haz continuo que estabiliza su brillo ante nuestros ojos.

Conforme avanza la noche, el coloso gaseoso asciende de forma visible por la bóveda celeste hasta coronar el cielo del sur pasada la medianoche. Quien tenga la curiosidad de enfocar unos prismáticos sencillos, de esos que se guardan en el cajón del coche para una excursión imprevista, descubrirá algo fascinante: cuatro diminutos puntos alineados como cuentas de un collar a su alrededor. Son los satélites galileanos, Io, Europa, Ganímedes y Calixto, moviéndose en directo en una miniatura del sistema solar que Galileo Galilei contempló por primera vez hace más de cuatro siglos con un rudimentario tubo de lentes.

Observar cómo cambian de posición de una noche a otra engancha tanto como una buena novela de misterio, recordando que el cielo nunca está quieto.

El planeta Marte llega en la madrugada

Si Júpiter domina las primeras horas nocturnas, Marte prefiere la madrugada para desplegar su característico temperamento rojizo. El planeta rojo no llega con la arrogancia lumínica de su vecino, pero compensa con creces esa desventaja con un tono inconfundible que evoca brasas vivas suspendidas en el vacío.

Su presencia se hace notar cada vez más tarde en la noche, saliendo por el este cuando la madrugada ya empieza a enfriar el ambiente. Para localizarlo en noviembre, conviene alzar la mirada hacia el cielo alto antes del amanecer, buscando un lucero encendido con una sutil calidez cobriza que contrasta con el blanco frío de las estrellas que lo rodean.

A diferencia de otros meses del año donde el planeta parece un punto insignificante, en esta época la distancia relativa respecto a la Tierra permite apreciar su color con nitidez meridiana sin necesidad de grandes artificios. Hay algo profundamente magnético en observar ese óxido en suspensión a millones de kilómetros, sabiendo que rovers metálicos fabricados por manos humanas recorren en este mismo instante los polvorientos cráteres que nosotros apenas distinguimos como una mancha brillante.

Es importante evitar la contaminación lumínica de las grandes ciudades

Disfrutar de este desfile planetario no requiere salir de expedición a la alta montaña, aunque huir de la contaminación lumínica de las grandes ciudades siempre multiplica los matices del fondo estrellado. Basta con un balcón despejado hacia el este o una terraza orientada donde el horizonte no quede estrangulado por bloques de hormigón. La verdadera clave del aficionado experto no reside en el equipo técnico que acumula en su trastero, sino en la paciencia. Conceder diez o quince minutos a la vista para que el iris se dilate por completo transforma radicalmente lo que el ojo es capaz de percibir.

Conclusión, lo importante es disfrutar de este tipo de eventos

Noviembre regala así una excusa perfecta para recuperar el hábito olvidado de mirar hacia arriba. En un tiempo donde la atención se consume a pocos centímetros de la palma de la mano, detenerse a comprobar cómo la maquinaria celeste sigue girando con absoluta precisión milimétrica ejerce un efecto terapéutico inmediato. Júpiter y Marte seguirán ahí, cumpliendo su ruta silenciosa, esperando a que alguien se asome a la ventana y se decida a contemplarlos.