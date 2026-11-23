La introducción de animales en un entorno natural puede alterar un ecosistema mucho tiempo después de que se produzca. En Tenerife, la liberación de 11 muflones en 1971 en el Parque Nacional del Teide ha terminado convirtiéndose en un problema medioambiental para la isla. Lo que comenzó como una iniciativa vinculada a la actividad cinegética ha terminado convirtiéndose en un grave contratiempo.

Esta situación resulta especialmente delicada porque la vegetación de las zonas altas de la isla tiene un gran valor ecológico. Muchas de sus plantas han evolucionado en zonas muy concretas y no están acostumbradas a convivir con algunos herbívoros. La presencia de estos animales ha producido una tensión adicional sobre una flora muy limitada.

¿Cómo llegaron los muflones a Tenerife?

Para encontrar el origen de este problema, hay que remontarse a 1971. Aquel año se soltaron 11 muflones en la isla para favorecer la caza deportiva. La llegada de estos animales permitió incorporar una nueva especie cinegética, pero no se tuvieron en cuenta las consecuencias que podía tener sobre el ecosistema de la isla.

Con el paso de los años, los ejemplares consiguieron establecerse en las zonas montañosas y se extendieron por el territorio. Su capacidad para desplazarse por terrenos escarpados y la ausencia de depredadores naturales facilitaron su expansión. El muflón terminó incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Su control se ha convertido en una cuestión importante para proteger la biodiversidad del parque nacional.

Un problema que comienza con la alimentación de los animales

El principal impacto del muflón está relacionado con la cantidad de vegetación que consume. Al alimentarse de distintas plantas, puede impedir que algunas especies se desarrollen y se reproduzcan con normalidad. Esta situación afecta especialmente a aquellas especies que cuentan con una vegetación reducida, cuya supervivencia depende de unas condiciones ambientales muy específicas.

Uno de los casos más representativos es el de la violeta del Teide. Esta planta endémica forma parte de la riqueza natural de las cumbres de Tenerife. El consumo de su vegetación por parte de estos animales supone una amenaza para su conservación. A ello se suma el pisoteo constante del terreno, que deteriora la superficie y favorece los procesos de erosión.