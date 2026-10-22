Más mentiras de Redondo: la Seguridad Social sigue permitiendo a cinco personas estar de alquiler en el bloque

La Seguridad Social mantiene en su poder cinco pisos y cuatro trasteros en el número de la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid, donde ha comprado Iván Redondo.

El ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez compró ahí un piso exterior sin subasta en septiembre de 2025 por más de un millón de euros menos que el mercado.

El organismo estatal rechaza informar del estado exacto de esos pisos. No quiere decir cuáles están alquilados y a qué precio. No obstante, el dato relevante es que Redondo justifica su compra asegurando que la Seguridad Social les planteó a los inquilinos un ultimátum: «O compráis u os vais».

Por tanto, hay pisos que presumiblemente están usándose y siguen siendo de titularidad estatal. O bien están vacíos, lo cual sería más grave estando el mercado inmobiliario tal como está, con una carencia general de viviendas para los españoles.

En un documento oficial, la Tesorería de la Seguridad Social confirma que sobre el edificio «se han realizado múltiples ventas en los últimos 20 años», y que actualmente conserva en propiedad «5 pisos y 4 trasteros».

DOCUMENTO OFICIAL DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Confirma que sobre el edificio «se han realizado múltiples ventas en los últimos 20 años», y que actualmente conserva en propiedad «5 pisos y 4 trasteros».

El Estado alega «el riesgo patrimonial que puede derivarse de tal difusión», en referencia a «la posible comisión de delitos». No dan más detalles por riesgo a que se okupen esos inmuebles.

Pisos de la Seguridad Social

Un total de 38 inmuebles se han enajenado por adjudicación directa, «la mayoría en favor de sus inquilinos, por tener reconocido un derecho de adquisición preferente». No obstante, todos menos tres fueron en 2005 en una primera oleada con José Luis Rodríguez Zapatero. Otros 18 pisos han salido a subasta pública.

En la última oleada figura una sola venta directa: un piso adjudicado el 16 de septiembre de 2025 por 1.120.921 euros. Ese mismo día, según el Registro de la Propiedad, Redondo y su mujer, Sandra Rudy, compraron el piso del edificio.

Después, la Tesorería ha seguido poniendo a subasta parte de su patrimonio en el edificio. El 5 de marzo de 2026 adjudicó otro piso en subasta pública por 1.510.000 euros, a un precio el metro cuadrado que demuestra el chollo que cazó Redondo.

Edificio de Redondo

En una entrevista televisiva en Trece, el ex asesor explicó que recibieron una carta en la que se les planteaba comprar o abandonar la vivienda. «Como nosotros, muchas otras familias», ha asegurado sobre los inquilinos del edificio. Y ha añadido una referencia a sus vecinos: «Me dio mucha pena que no pudieron afrontar esta situación y se tuvieron que ir».

Sin embargo, no consta cuántos inquilinos dejaron el edificio. Hay, por tanto, cinco pisos donde siguen viviendo personas y que conserva la Seguridad Social.

El contexto añade otra incógnita. El Sindicato de Inquilinas se opuso a las ventas de 2025 porque implicaban desahucios. El Ministerio de Inclusión, que lidera Elma Saiz, anunció meses después que se detenían y que las viviendas pasaban al patrimonio de Casa 47, la nueva empresa pública de alquiler del Gobierno.

El edificio tiene una larga historia pública. La Mutualidad de Accidentes de Mar y Trabajo, después Instituto Social de la Marina, lo compró completo el 29 de mayo de 1946. En 1986 se dividió en viviendas, locales y trasteros, y en 1997 pasó a la TGSS.

Durante años, el inmueble se destinó a funcionarios. En 2005, algunos de sus pisos pasaron a la Sociedad Pública del Alquiler creada por el Gobierno de Zapatero, que los arrendaba a precios inferiores a los de mercado. Redondo firmó su contrato en 2011, según los documentos de la TGSS.

En el ya célebre bloque de Diego de León quedan cinco puertas con llave de la Seguridad Social. A diferencia de lo que decía Redondo, sí había posibilidad de que la Seguridad Social siguiera como dueño y casero de esas viviendas.