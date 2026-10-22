Iván Redondo da lecciones de vivienda tras el escándalo de su piso ‘regalado’ por el Gobierno: «Hay que plantear nuevas políticas»

Iván Redondo se ha dedicado a impartir lecciones en materia de vivienda en un acto celebrado este jueves en la Cámara de Comercio de Alicante. Pocos días después de que OKDIARIO destapara que el Gobierno le vendió un piso público en una de las mejores zonas de Madrid por casi medio millón de euros por debajo de su valor, el gurú electoral de Pedro Sánchez se ha atrevido a aconsejar que «hay que plantear nuevas políticas». Lo que no ha aclarado es si esas nuevas políticas que recomienda son las mismas que aplicó con él la Seguridad Social en septiembre de 2025 para ofrecerle de forma directa, sin pasar por subasta pública y por la mitad del precio de mercado el inmueble de 161 metros en el que vivía alquilado en una zona de lujo.

Apoyándose en datos y porcentajes, Iván Redondo no ha tenido objeción en pontificar acerca de la cuestión de la vivienda durante un buen rato. Pero a hablar de la suya, en ese mismo acto, sólo ha dedicado 30 segundos y a pregunta del moderador, previamente consensuada. De modo que no ha podido ilustrar a su audiencia con su curiosa tesis de que la Seguridad Social poco menos que le obligó a aceptar el chollo de una compra en condiciones ventajosas ante la disyuntiva de comprar el inmueble o perder el alquiler.

El ex jefe de gabinete de Sánchez ha explicado que para él «la vivienda es un hogar, no un bien de mercado», igual que «para muchos de mis compatriotas». Dicho esto, ha detallado también que «si compras la premisa, por las circunstancias que sean, de que el mercado no ha fracasado en materia de vivienda, os explicaré que el 72% de los europeos no se puede pagar una hipoteca ni a 30 años ni a 40 ni a 50 de dos habitaciones, que es una casa de 60 ó 70 metros cuadrados. Habrá que plantear políticas».

Durante su charla Iván Redondo se ha presentado como «un humilde ciudadano», asegurando que no tiene «la receta mágica»: «No tengo el algoritmo del éxito, no tengo un oráculo que me dice por dónde hay que ir». Y que, en realidad, «lo trato como un asunto de Estado. Pero si ves la vivienda como un hogar, aunque la estés alquilando, si la ves desde ese punto de vista, tienes que tener presente que la vivienda es un proyecto de vida. No es… como decían cuando era pequeño, el estuche de la vida. La vivienda es eso».

Todo ello se ha producido justo antes de que el moderador le haya preguntado por el caso concreto de su vivienda, a lo que Iván Redondo ha replicado con su argumentario vacuo sin aclarar absolutamente nada: «Soy una persona que cuando viene cualquier cuestión, voy. Todo el mundo ha podido ver la intervención que tuve en El Cascabel». Acto seguido, se ha dedicado a continuar atacando a OKDIARIO sin responder a la cuestión para concluir asegurando que «ya lo he dejado bastante claro. No voy a hablar más». Dicho y hecho, ni ha hablado más ni ha aclarado nada, como puede verse en el vídeo cedido por 12TV que ilustra esta información.

No responde a OKDIARIO

Antes de este acto, OKDIARIO ha preguntado hasta tres veces a Iván Redondo por el caso de su vivienda. La primera, para cuestionarle si él considera que tener una vivienda de alquiler social y después conseguirla a precio de ganga en el corazón de Madrid es propio de una política de izquierdas. La segunda, insistiendo en lo mismo: «¿Usted considera que es una política de izquierdas esto, con el problema de vivienda que hay en España en estos momentos?». Y la tercera, para hacerle la observación de que no estaba respondiendo a la pregunta efectuada por este medio.

Ante las tres preguntas Redondo se ha escudado en lo que ya manifestó durante un programa de televisión. Ha intentado desacreditar la investigación seria y rigurosa de OKDIARIO, atacando a su director e intentando desacreditar a este medio. Luego, en la sala, sí ha querido dar lecciones sobre cómo resolver el problema de la vivienda en general. El de la suya en particular se lo resolvió el Gobierno el año pasado, tal como ha demostrado la primicia de OKDIARIO.