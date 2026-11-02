Los peluqueros expertos coinciden: para evitar el encrespamiento «cuando termines de secar el cabello aplica 30 segundos de aire frío»

Hay ciertos tipos de cabello susceptibles de aumentar su frizz. Es el caso del pelo algo rebelde, con ondas y también rizado. Sin embargo, factores como la humedad ambiental, los cambios de temperatura, el uso frecuente de herramientas de calor y la falta de hidratación pueden hacer que el pelo pierda su aspecto natural y se vuelva difícil de peinar. Para evitar el encrespamiento hay muchos trucos, y uno de ellos, según Alberto Cerdán, peluquero, es acabar de secar el cabello con unos 30 segundos de aire frío.

Entre otros, el encrespamiento es uno de los problemas capilares más habituales y puede afectar a cualquier tipo de cabello. Esto sucede cuando el cabello suele estar deshidratado o tiene la cutícula dañada, más seco, tiende a absorber el agua presente en el ambiente, y esto provoca cambios en su forma y textura. En vez de secar el pelo con el aire caliente, como es costumbre, lo ideal, según los expertos peluqueros, es acabar con unos segundos de aire frío, también durante el invierno.

Trucos para evitar el encrespamiento al secar el cabello

Nutrición e hidratación

Según L’Oreal Paris, si lo único que te viene a la cabeza para evitar el encrespamiento en el pelo es hacerte los peinados para cabellos encrespados más ideales, tenemos otra opción: darle a tu melena un tratamiento con ingredientes que nutran e hidraten desde dentro para quitar encrespamiento del pelo. La firma cuenta con una gama de productos con ácido hialurónico para cabellos deshidratados que evitará el encrespamiento al instante.

Utiliza una mascarilla ad hoc para el pelo fino

Desde Garnier aconsejan hidratar el pelo para reducir el efecto frizz, así que no te olvides de aplicarte productos para el pelo fino y encrespado, como una mascarilla eficaz que resuelva los problemas de sequedad.

Incorporar un sérum o aceite capilar

Los sérums antifrizz y algunos aceites capilares ayudan a suavizar la superficie del cabello, aportar brillo y reducir la apariencia de los mechones rebeldes. «Aplica un protector térmico antes de usar herramientas de peinado para proteger el cabello de los daños causados por la humedad», recomiendan en Cloud Nine.

No dejar el pelo demasiado húmedo

Otra recomendación es evitar que el cuero cabelludo permanezca húmedo durante demasiado tiempo. Aquí conviene hacer una precisión: la humedad por sí sola no explica la aparición de caspa.

El NHS señala que la caspa puede relacionarse con distintos factores, entre ellos determinadas levaduras de la piel y afecciones como la dermatitis seborreica. Puede producir picor y descamación, y no se debe simplemente a una higiene deficiente.

No abusar del calor y utiliza un protector térmico

Tal como especifican los peluqueros, a la hora de secar el pelo, hay que evitar el calor. Y Garnier también lo destaca: puesto que uno de los principales enemigos de un pelo hidratado es el calor, hay entonces que evitar el secador y la plancha en la medida de lo posible.

Si aún así, no podemos evitarlo, será necesario que usemos un protector térmico que nos permita prevenir el daño y proteger la cutícula de nuestro cabello. Y también usar el botón de frío y no de aire caliente para evitar el encrespamiento en el pelo más seco.

Es más, la American Academy of Dermatology recomienda limitar el calor y utilizar temperaturas bajas o medias cuando se emplea un secador. Mientras que Cleveland Clinic señala que utilizar aire frío o una temperatura baja ayuda a reducir el riesgo de daño. La ventaja está en incorporar el aire frío como parte de una rutina cuidadosa, no en considerarlo un tratamiento milagroso.

Hay muchas razones que explican que el aire caliente no es nada bueno para el pelo en general. El aire caliente puede acelerar el proceso, pero utilizarlo a temperaturas elevadas o durante demasiado tiempo aumenta la exposición térmica.

Por qué usar el aire frío al secar el cabello

Se recomienda el aire frío o una temperatura baja cuando hay que acelerar el secado y recuerda que el cabello mojado es más frágil. La idea es reducir el calor sin renunciar al control del peinado en casa habitual.

Secar el pelo al aire libre

Mientras que otros profesionales destacan que lo mejor es secar el pelo sin secador. Desde Sins Cosmetics especifican que lo ideal es dejar secar al aire suavemente con la técnica adecuada para que los daños por calor no lleguen a producirse.

Y ello especialmente si quieres secar tu cabello de forma saludable y evitar el encrespamiento (frizz), la rotura del cabello o las puntas apagadas, esta técnica marca una diferencia notable, independientemente de tu tipo de cabello, y además ayuda a reducir el consumo de energía.