Ya hay fecha para el cierre definitivo del Mercadona del Arenal Park: será antes de Navidad

El cese de actividad del establecimiento de Mercadona ubicado en el centro comercial Arenal Park ya tiene una fecha marcada en el calendario. Aunque la clausura del local era una noticia que ya había trascendido con anterioridad entre los residentes y clientes habituales de la zona, la principal novedad radica en la confirmación del día exacto en el que bajará la persiana definitivamente: será el próximo 14 de noviembre.

El anuncio se ha formalizado de manera directa a los usuarios mediante cartelería instalada en el propio establecimiento, donde se informa de forma oficial de que las instalaciones dejarán de prestar servicio al público en esa fecha estipulada de mediados de mes.

A raíz de esta confirmación temporal, la Asociación de Vecinos Amics de s’Arenal ha hecho pública una extensa valoración en la que analiza el impacto de la medida en el entorno vecinal. Bajo el epígrafe «S’Arenal pierde un supermercado. ¿Es solo una cuestión empresarial?», la entidad vecinal expone que la confirmación del cierre definitivo para el 14 de noviembre está generando opiniones diversas entre los vecinos, las cuales definen como respetables y ante las que buscan posicionarse con tacto y sin entrar en confrontaciones.

En su escrito, el colectivo parte del reconocimiento de que Mercadona actúa en el marco de una empresa privada cuyas decisiones corporativas le pertenecen de forma exclusiva, señalando igualmente que en el núcleo de S’Arenal existen otras alternativas comerciales para efectuar las compras cotidianas. Pese a ello, la asociación sitúa el foco en una reflexión general: qué representa para el barrio la pérdida de un establecimiento de estas características.

Amics de s’Arenal recuerda que la compañía constituye la principal cadena de distribución alimentaria del país, aglutinando una cuota de mercado cercana al 30 %, y que la tienda de Arenal Park ha funcionado durante años como una alternativa diaria para un gran volumen de residentes.

En este aspecto, remarcan la brecha que el cierre genera según el perfil de cada comprador: mientras que los usuarios que disponen de vehículo o de facilidad para desplazarse pueden asumir el cambio sin mayores inconvenientes, para personas mayores, colectivos con movilidad reducida o vecinos que acuden a comprar a pie, la proximidad del comercio trasciende la mera comodidad. Asimismo, señalan que la presencia de opciones variadas permite comparar precios y surtido, un elemento relevante para la economía doméstica.

El comunicado incide además en el contexto en el que se produce la clausura. La asociación contextualiza este hecho en un momento delicado para el núcleo urbano, caracterizado por problemas de deterioro urbano, deficiencias de mantenimiento y una progresiva pérdida de actividad comercial en puntos concretos.

Respecto a Arenal Park, señalan que el enclave, proyectado originariamente para dinamizar la zona, ha sufrido una pérdida paulatina de establecimientos y actividad, planteando interrogantes sobre el porvenir de los espacios comerciales y los servicios del barrio.

Desde la entidad recalcan que su postura no busca exigir la permanencia a una empresa que ha resuelto no continuar ni enfrentar a los consumidores de distintas tiendas, sino constatar que las variaciones del tejido comercial acarrean consecuencias directas en la vida barrial. Concluyen argumentando que un barrio requiere de comercios, servicios y actividad para el día a día, reafirmando su objetivo de contar con un S’Arenal vivo, dotado de servicios, oportunidades y calidad de vida para todos sus habitantes de cara al cierre definitivo del 14 de noviembre.