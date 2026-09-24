Una niña de 9 años cultivó un repollo de 18 kilos y lo donó para dar de comer a 275 personas: 18 años después lidera una red nacional de huertos solidarios

En 2008, Katie Stagliano tenía 9 años cuando cultivó un repollo de 18 kilos como parte de un proyecto escolar y, tras donarlo para alimentar a 275 personas, puso en marcha una red de huertos solidarios que hoy se extiende por Estados Unidos.

Todo comenzó cuando cursaba tercero de primaria y recibió una pequeña planta de repollo para un proyecto de ciencias. La niña decidió seguir cuidándola después de completar la tarea y, meses más tarde, consiguió una cosecha extraordinaria.

El repollo llegó a pesar unos 18 kilos, una cantidad demasiado grande para que la familia pudiera consumirlo en casa. Katie y su madre tuvieron entonces que decidir qué hacer con aquella enorme hortaliza y encontraron una alternativa que terminaría cambiando el rumbo de su vida.

¿Qué hizo Katie Stagliano con el repollo gigante?

La familia Stagliano llevó el repollo a Tri-County Family Ministries, un comedor comunitario cercano a su vivienda. Allí, aquella enorme hortaliza terminó convertida en una comida que permitió alimentar a 275 personas.

Para Katie, la experiencia fue mucho más que el resultado de una tarea escolar. La niña comprobó que una sola cosecha podía servir para ayudar a un gran número de personas y empezó a plantearse qué ocurriría si hubiese muchos más huertos destinados a producir alimentos para quienes los necesitaban.

Poco después nació Katie’s Krops, una organización sin ánimo de lucro que anima a niños y adolescentes a crear, mantener y gestionar sus propios huertos.

La idea es sencilla: los alimentos que producen no se destinan al consumo de quienes los cultivan, sino que se donan a bancos de alimentos, comedores comunitarios y otras organizaciones benéficas de sus respectivas localidades.

El primer huerto de la iniciativa se instaló en Pinewood Preparatory School, el centro educativo al que acudía Katie. Con el paso del tiempo, el proyecto también se convirtió en un asunto familiar. Su madre asumió la presidencia de la organización y su hermano llegó a desarrollar su propio huerto dentro del programa.

Cómo es Katie’s Krops: la red de huertos solidarios creada por una niña de 9 años

Lo que había comenzado con una niña y un repollo gigante terminó extendiéndose mucho más allá de su comunidad. Según los datos de la propia organización, actualmente existen más de 100 huertos gestionados por jóvenes en alrededor de 33 estados de Estados Unidos.

Entre todos ellos han conseguido donar más de medio millón de libras de frutas, verduras y otros productos frescos. La iniciativa mantiene así la idea que Katie tuvo cuando todavía era una niña: utilizar lo que se cultiva en los huertos para ayudar a personas que necesitan alimentos.

El proyecto también ha puesto el foco en el papel de los niños y adolescentes. Son ellos quienes participan en la creación y el cuidado de los huertos, así como en la producción de los alimentos que posteriormente se entregan a distintas organizaciones de sus comunidades.

Katie Stagliano continúa al frente de Katie’s Krops 18 años después

Katie, entretanto, continúa vinculada al proyecto que nació cuando tenía 9 años. Ahora, con poco más de veinte, sigue siendo la fundadora y jardinera principal de Katie’s Krops, que mantiene su red de huertos juveniles en distintos puntos del país.

En 2025, la organización distribuyó alimentos entre familias de Carolina del Sur afectadas por el cierre del Gobierno federal. La iniciativa también forma parte de la trayectoria personal de Katie, que escribió el libro infantil La col de Katie, recibió el Premio Clinton a la Ciudadanía Global y se convirtió en la integrante más joven de la Iniciativa Global Clinton.

El repollo de 18 kilos sigue siendo el símbolo de aquel comienzo. Pero la verdadera cosecha de Katie Stagliano está formada hoy por los huertos que continúan creciendo y por los alimentos que llegan a quienes los necesitan.