Hallazgo histórico en el Amazonas: descubren una civilización perdida con millones de personas que colapsó hace 1.200 años a la vez que los mayas

Un equipo internacional liderado por la Universidad de Helsinki localizó los restos de una civilización perdida en la Amazonia suroccidental, con una población que llegó a superar los tres millones de personas en su apogeo. La sociedad, bautizada como aquiry, se desarrolló durante unos 1.500 años, entre el año 600 antes de Cristo y el año 850 después de Cristo.

La investigación se basó en un escaneo aéreo con tecnología láser, conocida como LiDAR, que cubrió más de 4.400 kilómetros cuadrados en los actuales estados brasileños de Acre y Amazonas, además de zonas fronterizas de Bolivia y Perú. La técnica detectó cinco veces más estructuras que las que habían identificado antes las imágenes satelitales.

Se cree que la civilización aquiry colapsó de forma abrupta hacia el año 850, casi al mismo tiempo que el colapso de los mayas en Centroamérica. El hallazgo se publicó en la revista científica Nature a fines de julio de 2026.

¿Qué es la civilización aquiry hallada en el Amazonas?

El territorio de la civilización aquiry ocupó menos del 3 % de la Amazonia en su conjunto, una extensión aproximada de 183.000 kilómetros cuadrados, similar a la de Siria. Su nombre deriva de la denominación indígena del río Acre, eje geográfico de la región donde se concentraron los principales asentamientos.

Según las estimaciones del equipo, el área central llegó a tener entre 13,6 y 32,6 habitantes por kilómetro cuadrado durante el siglo III. Las extrapolaciones a partir de los datos del escaneo sugieren la existencia de más de 20.000 centros ceremoniales en toda la región, la mayoría sin ocupación permanente.

El cálculo para el conjunto de la Amazonia, más allá del territorio aquiry, eleva la población total del área en la época precolonial a decenas de millones de personas, una cifra que contradice la idea de una selva escasamente habitada antes de la llegada europea.

Esto es lo que reveló el escaneo con LiDAR sobre las estructuras de la civilización aquiry

El escaneo aéreo reveló más de 400 sitios ceremoniales bien conservados, con movimientos de tierra geométricos y sistemas de caminos que conectaban los distintos asentamientos. Los geoglifos identificados variaban entre 0,35 y 14 hectáreas, aunque el mayor alcanzaba las 50 hectáreas.

Las zanjas que rodeaban esos recintos medían entre 9 y 13 metros de ancho, con una profundidad de hasta 5 metros. Según los investigadores, estas estructuras funcionaron como centros ceremoniales y políticos sin población permanente, una lógica de uso que también se reconoce en los antiguos centros de reunión temporales del imperio inca.

El total de movimientos de tierra detectados en la región, sumando los de otras épocas, llega a entre 24.000 y 30.000, de los cuales unos dos tercios corresponden al período aquiry.

¿Por qué la civilización aquiry colapsó a la vez que los mayas?

La causa del colapso de la civilización aquiry hacia el año 850 sigue sin explicación. Los investigadores señalan que las estructuras dejaron de usarse en ese periodo y que la región no volvió a tener una ocupación comparable hasta la aparición de aldeas con montículos, ya después del año 1000.

La coincidencia temporal con el colapso de los mayas en Centroamérica, hacia el siglo IX, es uno de los datos que destacaron los investigadores al presentar el hallazgo.

Sin embargo, el estudio no establece una relación directa entre ambos procesos ni identifica todavía una causa común.

Las instituciones detrás del hallazgo de la civilización aquiry en Brasil

El estudio estuvo liderado por Martti Pärssinen, investigador del Instituto Iberoamericano de Finlandia, con sede en Madrid. En el trabajo también participaron la Universidad de Helsinki, la Universidad de Turku, el Servicio Nacional de Catastro de Finlandia y el Instituto Finlandés de Investigación Geoespacial, además de las universidades federales brasileñas de Acre y Pará y la Fundación Factum.

Para fechar los asentamientos, el equipo combinó los datos del escaneo láser con 162 dataciones por radiocarbono realizadas en 32 sitios distintos, junto con imágenes satelitales y documentación etnográfica de las comunidades de la región.