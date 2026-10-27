Una histórica tienda gourmet de Madrid fundada en 1931, la elección de Almeida y Teresa Urquijo para llevar un detalle cuando van de visita

La llegada de su primer hijo ha abierto una etapa muy especial para José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Desde que se convirtieron en padres de Lucas, el matrimonio disfruta de esos pequeños planes cotidianos que adquieren un significado distinto con un bebé en casa. En uno de sus últimos paseos por Madrid, el alcalde ha sido el encargado de empujar el carrito de su hijo, mientras Teresa caminaba a su lado con varias bolsas de compras. Entre ellas destacaba una de Mantequerías Bravo 1931.

Mantequerías Bravo 1931 es uno de esos establecimientos madrileños que forman parte de la historia gastronómica de la capital. Una pista de que, más allá de sus compromisos oficiales y de la agenda pública, la pareja también encuentra tiempo para disfrutar de los placeres más clásicos de Madrid.

Pero las imágenes dejan otro detalle interesante. El matrimonio no se encontraba simplemente dando un paseo, sino que llegó hasta un edificio en el que ambos se detuvieron para llamar al telefonillo. La escena apunta a que se dirigían a visitar a alguien conocido. La bolsa de Mantequerías Bravo podría ser un detalle para sus anfitriones, una de esas compras gastronómicas que encajan a la perfección cuando se acude de visita a una casa.

Un paseo con sabor a la tradición madrileña

La escena tiene algo de estampa familiar: Almeida al frente del carrito de Lucas, con forma de triciclo, y Teresa Urquijo encargándose de las bolsas mientras ambos disfrutan de un paseo con su pequeño. Sin grandes planes ni formalidades, el matrimonio se deja ver en una faceta más cotidiana, la de unos padres que aprovechan cualquier momento para compartir tiempo con su hijo.

Entre las compras de Teresa había una bolsa de Mantequerías Bravo, un nombre muy reconocible para los amantes de la gastronomía en Madrid. El establecimiento, situado en el número 24 de la calle Ayala, en pleno barrio de Salamanca, abrió sus puertas en 1931 y ha conseguido mantener su lugar entre las direcciones gourmet más emblemáticas de la capital.

Lo que comenzó como un negocio de alimentación fundado por Cruz Bravo, un pastor segoviano que llegó a Madrid con ganas de prosperar, es hoy una tienda especializada en productos selectos. Al frente está Elena Bravo, tercera generación de la familia, que ha mantenido el espíritu del negocio adaptándolo a los gustos actuales.

Un clásico de Madrid entre sus compras

Su oferta reúne algunos de los productos más apreciados de la gastronomía española e internacional: desde jamones ibéricos, conservas y quesos hasta aceites de oliva, trufas, chocolates y una extensa bodega con vinos de distintas procedencias. Una selección pensada tanto para los aficionados al buen comer como para quienes buscan un detalle especial o preparar una comida en casa con productos de calidad.

La tienda conserva, además, uno de sus rasgos más característicos: la fachada de caoba que acompaña al negocio desde sus orígenes. Un elemento que forma parte de la identidad comercial del barrio de Salamanca y que ha sobrevivido al paso del tiempo, igual que la apuesta de la familia Bravo por el trato cercano y la selección cuidada de sus productos. La presencia de esta bolsa entre las compras de Teresa pone el foco en uno de esos comercios históricos que siguen formando parte de la vida madrileña.