El economista que inventó de la ‘curva Laffer’ a Abascal: «Vox necesita ganar y devolver la prosperidad a España»

El prestigioso economista estadounidense Arthur Laffer se ha dirigido a Santiago Abascal como «mi héroe». «Vox necesita ganar y devolver la prosperidad a España», ha sostenido este viernes desde Madrid, donde ha sido invitado a dar una conferencia sobre su modelo económico en las Jornadas que Disenso, el think than de la formación, ha organizado sobre Desregulación.

Laffer, inventor de la curva que lleva su nombre, ha comenzado su intervención dirigiéndose a Abascal y señalando que «lo que estás haciendo es desesperadamente necesario para el mundo».

‘La curva de Laffer’ para bajar impuestos

Arthur Laffer es un economista estadounidense conocido como uno de los principales impulsores de la economía de la oferta. Se hizo famoso en 1974 cuando dibujó en una servilleta la curva de Laffer, que ilustra que existe un punto a partir del cual subir los impuestos reduce la recaudación porque desincentiva el trabajo, la inversión y la actividad económica.

Según su teoría, recortar los tipos impositivos cuando son demasiado altos puede aumentar los ingresos del Estado al estimular el crecimiento. Fue asesor económico de Ronald Reagan (participó en las bajadas de impuestos de 1981 y 1986) y también ha asesorado a Richard Nixon y Donald Trump. Defiende un sistema fiscal de tipos bajos y base amplia, menos gasto público, desregulación y menos burocracia.

Laffer, el economista de Reagan

Laffer sigue siendo una figura influyente en círculos conservadores. El economista estadounidense ha visitado recientemente Argentina para reunirse con Javier Milei, El Salvador para estar con Nayib Bukele y Chile, tras el ascenso al poder de José Antonio Kast, con el fin de asesorar y apoyar políticas de recorte de impuestos y simplificación administrativa.

Actualmente forma parte del círculo de influencia económica de Donald Trump y se muestra afín a las políticas de Vox, expuestas en el Programa de Desregulación, que la formación presentó este año y que ha empezado a poner en marcha en los gobiernos autonómicos de coalición con el PP.

No es la primera vez que Laffer muestra su apoyo a Vox y a Santiago Abascal. Lo hizo hace un año, cuando la formación presentó su programa económico y de vivienda, que lideran los diputados nacionales José María Figaredo y Carlos Quero, ambos responsables, junto con Montserrat Lluís, de las negociaciones en Bambú para la entrada en los ejecutivos regionales de Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

Este viernes, Laffer ha sido invitado por la Fundación Disenso, que preside Abascal, a las Jornadas sobre Desregulación, junto con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira; el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, y Figaredo, quien es a su vez portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox.

Abascal: «Hay que bajar los impuestos»

Abascal, quien ha inaugurado las jornadas, ha lamentado que durante décadas la izquierda haya impuesto su visión «en la economía y en el lenguaje», para acabar normalizando las subidas de impuestos y una hiperregulación que «ahoga nuestra economía» y alcanza incluso a la privacidad. Frente a ello, ha reivindicado que Vox es «la única fuerza política que está dispuesta a discutir ese marco desde la raíz» y ha precisado que no se trata de «bajar unos pocos impuestos aquí o allá, sino de impugnar todo este modelo de expolio».

«Después de ganar unas elecciones hay que saber qué hacer y hay que tener voluntad y valentía para hacerlo, porque ganar sirve de algo si es para cambiar». España, ha añadido, necesita «un electroshock en las políticas económicas» y un cambio de rumbo.

En el plano autonómico, ha recordado que en las cuatro regiones donde Vox está presente cada presupuesto aprobado irá acompañado de una bajada de impuestos, y ha anunciado que Extremadura será, al término del mandato, «la región de España con menos presión fiscal para el conjunto de la población». Ha reconocido que los objetivos «son aún modestos», pero ha sido claro: «Cuanta más fuerza tenga Vox, menos impuestos, menos regulaciones abusivas y más prosperidad y más libertad».

Abascal ha terminado su intervención con una llamada a no resignarse: «Yo no voy a decir que todo va a ir bien, pero sí puedo decir que todo puede ir bien. Podemos poner fin a este oscuro periodo de nuestra historia, pero para ello debemos estar unidos».