Abascal reacciona al comunicado de Marruecos: «Si acepta repatriar a los invasores, ¿por qué Sánchez los quiere?»

Santiago Abascal ha reaccionado este viernes al comunicado de Marruecos, donde ha afirmado haber ofrecido al Gobierno de España recibir a los inmigrantes ilegales que saltaron la frontera de España. «Si acepta repatriar a los invasores, ¿por qué Sánchez los quiere?», ha sostenido acusando al presidente del Gobierno de mantener un «secuestro institucional con los menores». Para el líder de Vox no hay tiempo que perder y urge reaccionar «urgentemente».

Pese a que Abascal reconoce «no dar crédito» al comunicado de Marruecos, donde manifiesta de manera oficial que se ha «comprometido» a recibir a los menores que violaron la frontera de España en Ceuta.

«El presidente del gobierno lo único que ha hecho esta semana ha sido decir a los ceutíes que están obligados a aceptar una nueva realidad», ha alertado Abascal minutos antes de dar comienzo la jornada económica de desregulación encabezada por el prestigioso economista estadounidense Arthur Laffer, creador de la curva que lleva su nombre.

Vox pide juzgar a Sánchez por traición

El líder de Vox insiste al Congreso el respaldo a activar el artículo 102 de la Constitución, para poder juzgar a Sánchez por delito de traición. «En urgente saber cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara y eso lo sabremos con estas votaciones».

«Hay demasiadas informaciones que implican a Marruecos, demasiadas informaciones que implican al gobierno de España, al Gobierno de Pedro Sánchez que ya lo sabía y son ellos los que tienen que dar estas respuestas», ha sostenido.

Abascal ha puesto de manifiesto la incoherencia del comunicado de Marruecos con las declaraciones de varios de sus ministros reivindicando la soberanía de Ceuta y Melilla durante la invasión. «Hay aprovechado la situación porque estamos convencidos de que la han alentado y permitido», ha afirmado.