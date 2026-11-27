El presidente de AENA ha provocado un terremoto entre las fuerzas políticas de Baleares al anunciar desde Barcelona que la mayoría de los aeropuertos españoles vivirán «una expansión muy considerable» en los próximos años. Algo a lo que, salvo el PSOE, se oponen todas las fuerzas políticas de las islas y que casa perfectamente con el Plan Director de la compañía que anunciaba que Son Sant Joan llegaría a los 50 millones de pasajeros.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha explicado que en los próximos años se podrá ver «una transformación, una modernización y, en muchos casos, una expansión muy considerable».

Lo ha dicho este jueves en una mesa redonda junto a la presidenta de Deloitte España, Ana Torrens, en el 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya.

Lucena ha explicado que estas transformaciones se deberán realizar al mismo tiempo que la empresa seguirá «teniendo niveles récord de tráfico».

El Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (denominado como DORA III) ya había puesto de acuerdo en su rechazo a la mayoría de partidos presentes en el Parlament, mientras que el PSIB lo justifica en que el Govern «no ha enviado mensajes contra la masificación turística».

De este modo, Unidas Podemos (UP), Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PP ya se han posicionado en contra de este documento aprobado en septiembre en el Consejo de Ministros, en el que se prevé una inversión de 1.030 millones de euros en los aeropuertos baleares y que las instalaciones ronden los 50 millones de pasajeros para 2031. Documento en el que se basa Lucena para anunciar la «expansión» de la que ha hablado ahora.

La ampliación y el plan inversor para los aeropuertos de las islas supone para Més per Mallorca una forma de «maximizar su afán recaudatorio». Los independentistas están radicalmente en contra, como el Partido Popular y Podemos. Vox no ha manifestado en ningún momento su opinión pero sí ha criticado que «los socialistas llenan el aeropuerto de pasajeros mientras aquí van a las manifestaciopnes contra el turismo».