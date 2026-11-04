Lamine Yamal bate un récord de Mbappé en la Champions: ¡14 goles antes de cumplir los 20 años!

Lamine Yamal batió en la noche del pasado martes un récord de la Champions League que hasta este momento estaba en poder de Kylian Mbappé. La joven perla del Barcelona se convirtió con su gol al Aston Villa en el Camp Nou en el máximo goleador de la competición menor de 20 años. Ya lleva 14 goles, uno más que el delantero del Real Madrid a su edad y cuatro más que Haaland con esos años.

Yamal sigue superando registros, récords y acumulando números positivos. Su gol contra el Aston Villa significó para él mucho más que un simple gol, que adelantaba a su equipo en el marcador ante el cuadro inglés. Ya es el máximo goleador de la Champions League menor de 20 años. Y será muy difícil que este registro pueda batirse.

Tiene 19 años el joven jugador del Barcelona y sus números son ya magistrales. Acumula 14 goles en la Champions League y nunca antes un jugador había alcanzado estos números a esta edad. Encima, tiene hasta julio de 2027 para agigantar estas cifras. Es impresionante.

Con el gol al Aston Villa, Lamine superó a Mbappé como el menor de 20 años con más goles en la Champions League. Lleva ya 14. El delantero francés, que tiene ya 27 años, anotó 13 goles antes de cumplir los 20.

Una clasificación en la que, por detrás de Lamine Yamal y Mbappé están Erling Haaland con 10 goles, Jude Bellingham (6), Karim Benzema (6), Kluivert (6) y Raúl González (6). Cifras, algunas, de jugadores estratosféricos que están muy alejadas de la perla española.

«Lamine Yamal ha alcanzado el récord en solo 37 partidos en la Champions y tiene la oportunidad de aumentar esta cifra durante toda la temporada, ya que no cumplirá los 20 hasta el próximo mes de julio. Cabe recordar que el joven talento azulgrana ya lideró esta misma estadística, pero con un año menos. En este caso, comparte récord con Mbappé: ambos sumaron 10 goles en la Champions antes de cumplir los 19», señala orgulloso el Barcelona al hablar de su gran talento.