El padre de Lamine Yamal saca pecho de su origen marroquí: «Se apellida Nasraoui»

Mounir Nasraoui se ha vuelto a enganchar a las retransmisiones en directo mientras juega Lamine Yamal un partido con el Barcelona. El delantero volvió a lucirse con un doblete en el Camp Nou ante el Alavés y mientras su padre reaccionaba a la exhibición compartiendo sus reflexiones ante miles de personas en redes sociales. Entre ellas, una de las más destacadas fue desvelar un detalle de su nombre que no todos sabían y que ha dado que hablar.

Concretamente, se trata de su nombre. Aunque parece que Yamal se trata de su primer apellido, Mounir quiso recalcar con seriedad que la gente está equivocada y quiso sacar pecho de que Lamine tiene apellidos de origen africano, especialmente marroquí: «Lamine Yamal es un nombre. Sus apellidos son Nasraoui Ebana, para que lo sepáis. Es decir, al igual que otros muchos nombres, Lamine Yamal es un nombre compuesto, aunque muchos ya solo le llaman Lamine.

Sus apellidos son de dos orígenes distintos dentro del continente africano. Por un lado, Nasraoui proviene del padre y es de Marruecos, y Ebana es de su madre de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, el futbolista decidió abandonar sus raíces y representar a España con la selección después de nacer y vivir toda su vida en Barcelona. Una elección que trajo enfrentamientos con la selección marroquí después de que intentaran sacarlo de la Roja para jugar con los ‘Leones del Atlas’.

Hustle Hard, padre de Lamine Yamal, aclara que Yamal no es el apellido de su hijo. «Os voy a comentar una cosa, chicos, quiero que todo el mundo lo sepa: Lamine Yamal es un nombre. Yamal no es un apellido, señores. Sus apellidos son Nasraoui Ebana. Para que lo sepáis, no os confundáis. Por eso su padre le dice ‘Lamine Yamal’, para bien o para mal.» — Terreno Viral (@terrenoviral) October 31, 2026

Después del partido, el padre de Lamine Yamal también celebró como loco el partido de su hijo contra el Alavés: «¡Vaya pase. Magia pura y dura! Vosotros no os acordáis, pero me recuerda a Djalminha. Era tan bueno que ni iba con Brasil, se quedaba aquí: «Por último, lanzo un mensaje a Real Madrid y Atlético sobre el liderato: «Hoy vamos a ganar. No vais a ser líderes nunca porque Lamine Yamal está en el campo. ¡Vamos!».