El padre de Lamine Yamal recuerda su infierno: «Me ganaba la vida cogiendo chatarra con un carro para hacer dinero»

Mounir Nasraoui no parece atravesar el mejor momento a nivel personal. Después de que Lamine Yamal volviese a quedarse fuera de ganar el Balón de Oro, su padre quiso sincerarse en una retransmisión en directo con sus redes sociales contando la pobreza en la que vivió hace apenas unos años en Mataró. Una etapa en la que se ganaba la vida con lo que podía, incluso recorriendo su barrio todos los días para vender la chatarra que se encontraba por las calles.

Se remonta a cuando Lamine apenas acababa de llegar a la Masía con apenas estaba formándose en el Barcelona. Aunque sabía que podía ser la estrella que finalmente ha sido, Mounir Nasraoui vivió la cara más dura cuando el dinero apenas entraba en casa: «Cuando Lamine era benjamín, alevín y hasta cadete, cogía chatarra de lunes a viernes. Cogía un carro de cualquier sitio y daba vueltas por mi barrio, Mataró. Hacía de 08:00 hasta la 01:00 cogiendo hierro, cartón, lo que me encontraba. Eso era dinero para no hacer cosas malas, hacíamos eso. Me siento afortunado ahora porque no he hecho nada malo», explicó en su perfil de Tik Tok.

Un discurso que se une a la confesión que hizo el propio Lamine Yamal hace unos meses cuando tuvo que salir en defensa de su padre por las críticas de su comportamiento: «Mi padre tuvo que buscarse la vida, recoger cosas de la calle para traer comida a casa. Eso sí es presión. Yo me dedico a jugar y hacer felices a los españoles», comentó.

También habló del vídeo que subió de cuando Leo Messi le regaló unas botas a Lamine en 2024 y de la importancia de que su hijo no se venga abajo por no ganar el Balón de Oro: «Muchas gracias, Leo, eres un caballero. Hacerle un regalo así a un chaval le levanta la moral y le dices lo que es. Sigue luchando, no pares. El que para, se le dispara», dijo. Incluso se atrevió a dar un mensaje enigmático: «‘Lamine Yamal, para bien o para mal. No está nada mal. Ey chaval es la que hay’. Esta frase la he inventado yo. Acordaos porque he sido a primera persona en decirlo».